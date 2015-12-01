中国强而有力的改革进程将抵销经济增长放缓影响--富达

路透香港12月1日 - 国际资产管理公司富达国际投资周二称，中国强而有力的改革进程将抵消经济增长预期放缓影响，并为投资者带来旧经济领域中许多被低估的投资机遇。

富达国际中国焦点基金基金经理宁静称，市场仍然相信中国的新经济模式将在来年带来大量投资机会，然投资者不应对新经济的发展步伐持过分乐观态度，因为在旧经济领域仍有许多被低估的投资机遇。

“密切关注那些直接受益于持续改革进程的行业，包括石油、基建、重工业及房地产等，这些行业在短至中期均有大量的上升空间。”她说。

她指出，政府将于来年刺激内需，预期将策略性地集中于高效益且不会造成过度供应的项目，如高压输电，高速铁路，城市规划，排水工程及废物处理等。同时预期房地产政策将持续利好，随着需求的回升，房地产行业正进入一个稳定的上升周期，部分于一、二线城市有投资的优质发展商中看到投资机遇。

另一焦点为国企改革，她说，预料政府会建立一个全面的退休金计划大量投资国有企业，这会增加投资者对派息的需求及鼓励国有企业更有效地运用资本，并预期国企或会采取更有利股东的方式，以吸引外国投资者。

明年将是中国十三五计划开局之年，富达预期，政府或会在2016年初发布更多关于五年计划的详情，年尾落实执行。计划中有三点值得留意，一是一孩政策的改变意味着婴孩用品行业的长期投资潜力及住宅需求提升；二是退休金制度将会进一步确立，以建立更高质素的长线投资者基础。最后，改革将加快生产及商业化规模。（完）