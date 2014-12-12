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路透中文国际短讯 | 2014年 12月 12日 星期五 11:14 BJT

明年增长7%是政策底 可适当上调财政赤字率--发改委专家

中国国家发改委宏观经济研究院副院长陈东琪称，2015年，经济增长7%是宏观经济的政策底。明年中国货币政策操作向上弹性仍有空间。从财政政策看，2015年财政政策应继续“积极”，可适当上调赤字率。路透
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