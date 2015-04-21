楼继伟：保增长政策工具充足 未来提高全要素生产率是关键

中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份 总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透北京4月21日 - 中国财政部长楼继伟表示，虽然中国经济面临下行压力，但是政府拥有充足的政策工具；未来中国经济的增长要立足于全要素生产率的提高。此外，要继续推进“营改增”、适当降低地方债的同时保持一定新增建设规模。
他日前在接受新华社专访时称，正在进行的一系列改革都有利于提高全要素生产率，如户籍改革、农村土地承包经营权流转改革，以及建立知识产权法院和地区巡回法院以维护市场统一和司法公正。
在财政政策方面，他表示，今年还要着力推进一些既促进当前增长、又有利于长远发展的改革，比如促进政府和社会资本的合作。
楼继伟并强调，中国确实面临劳动力短缺、人口老龄化导致潜在增长率下降的现实。但是，只要认真将改革落实到位，中国就能实现7%左右的经济增长目标。
中国公布一季度GDP增速创六年新低后，货币政策再度松动。央行周日宣布普降存款准备金率1个百分点并加大定向降准力度，昭显迫于实体经济下行压力仍大的现实，稳增长正成为中国下半年经济工作的首要任务。
中国2014年推进营业税改征增值税试点已合计减税1,918亿元人民币，下一步将继续推进营改增扩围，今年力争扩大至建筑业和不动产、金融保险和生活服务等行业。（完）
(发稿 吴晓龙；审校 宿泱韫/张喜良)
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路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。