专访：中国经济增长下行压力仍大 明年政策主基调应该是稳增长--专家

图为北京国贸三期及周边一景。 REUTERS/Jason Lee

作者 沈燕

路透北京11月27日 - 如何看待下行压力仍大的中国经济？中国国家发展改革委员会宏观研究院副院长马晓河认为，从前10月的数据看，目前经济增长还没有明显好转信号，估计到明年上半年中国经济仍将在谷底运行，积极财政政策和稳健货币政策的基调改变的可能性不大。

他在接受路透电话专访时表示，明年中国经济压力仍很大，积极财政政策仍有空间，包括适度扩大财政赤字规模，并加大减税降费力度；而货币政策降息空间在变小，尤其是随着年末美联储加息概率增大，以及目前中国一年期存款利率与CPI的差距缩小，但降准空间仍然较大，包括更多运用其它金融创新工具。

“中国明年财政赤字规模可以适当增加，因为GDP总量也在增加，赤字率可能会扩大但不会超过GDP3%。”马晓河称。中国目前出现的问题归根到底是经济结构失衡导致的，调整更需要时间，从政策导向看应该以消费引领供给侧创新，加快体制机制改革。

他预测，明年中国经济的压力仍然很大，至少到明年上半年仍会在谷底运行。

他分析称，从10月份公布的经济数据看，无论是投资还是外贸都在下降，而消费相对平稳，经济没有明显好转信号，估计四季度GDP增幅与三季度不相上下，这种态势会持续到明年上半年。

中国今年前两季度GDP增长率为7%，第三季度为6.9%，略低于年初确定GDP增幅为7%左右的目标。但仍创下2009年一季度以来最低。刚刚公布的10月规模以上工业企业实现利润同比下降4.6%，降幅比9月扩大4.5个百分点。

中国总理李克强近日在多个场合表态，中国经济今年能实现增长7%左右的预期目标，而且中国经济正在进行结构调整，以保持中长期的合理增速。

马晓河分析指出，虽然今年以来出台的稳增长政策强度在加大，包括扩大财政支出规模、扩大公共投资和公共服务供给、连续降准降息等等；但从实际情况看，经济增长的效果并不如预期，主要原因是国际、国内环境更加复杂化。

他表示，在现有政策框架内，消费在三大需求中起稳定器作用，如果投资特别是制造业、房地产投资上不来，总需求就必然下降，因为制造业和房地产投资占社会总投资的58%多点，而政府投资只占总投资的很少部分，如果58%部分投资起不来，仅靠政府拉动投资经济增长动力不够。

数据显示，中国1-10月全国固定资产投资增速10.2%，创近15年新低，1-10月份，全国房地产开发投资同比增长2.0%。

“可能以政府公共投资为核心的相关产业增长会出现比较好的增长，但是总量不会太大，明年的经济形势并不乐观。”马晓河称，基于此，明年财政政策应更积极一些，货币政策也应更宽松一点，这样到下半年政策效果可能会显现，有助于经济企稳，防止经济增长率惯性下滑。

对于如何理解供给侧改革，马晓河认为，供给侧与需求侧是相对的，政府的体制改革，科技创新，中国制造2025，互联网+，国企改革，二胎政策放开等都是供给侧的改革和政策创新，这些都是为了更好地适应需求侧。

他指出，中国目前问题的核心是结构问题，包括产业结构不合理，中低端产品过剩，高端产品不足，而体制改革相对滞后，因此十三五规划建议提出理论创新、制度创新、科技创新、文化创新。

目前，提出供给侧改革是建立在扩大总需求下的供给侧改革，都应该围绕增加有效消费需求，接近消费需求来进行投资，五届三中全会提出的五个发展新理念其中很多政策、工程、行动计划都是供给侧的，通过新举措可以增加有效供给。

“无论是十八届三中全会提出的改革方案，四中全会的司法改革，以及五中全会提出的十三五规划建议，都体现了进一步改革开放，所提改革开放思路、方案、部署和举措都很好很完美，现在关键问题就是要加快落实。”马晓河称，下一步中国经济发展的核心应强化消费对经济增长的基础性作用，以消费引领供给创新，以有效供给促进有效需求增长，加快改革开放。

中国国家主席习近平在中央财经领导小组第十一次会议上指出，推进经济结构性改革，适应经济发展新常态，坚持稳中求进，坚持改革开放，实行宏观经济要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的政策，战略上坚持持久战，战术上打好歼灭战，在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，着力提高供给体系质量和效率，增强经济持续增长动力，推动中国社会生产力水平实现整体跃升。（完）