中国下半年和全年经济增速均将在7%左右--国家信息中心（更新版）

路透上海/北京7月20日 - 中国官方研究机构国家信息中心最新报告预计，下半年，中国外贸、内需和投资均呈向好趋势，改革红利不断释放，加之基数较低等因素，宏观经济将呈现出小幅回稳态势，预计2015年下半年和全年中国的国内生产总值（GDP）均将增长7.0%左右，CPI将上涨1.6%左右。

周一刊登在中国证券报的该份报告称，金融风险问题在上升，上半年存在的“实冷虚热”问题可能由于近期股市暴跌转为双冷，并使金融危机风险上升。此外还面临特殊地区和重点群体就业压力上升以及稳增长政策执行不到位等新问题。

报告建议，应坚持稳中求进的工作总基调，着力引导资金服务于实体经济，有效防范和化解金融风险，加快推动稳增长政策落地。

据国家统计局上周公布数据，中国上半年及二季度GDP同比增速均持稳在7%。

**防止“实冷虚热”转为“双冷”**

报告指出，今年以来，中国经济下行压力加大，是由结构性、周期性和机制性三重因素叠加造成的，从短期调控政策来看，既与前期政策力度不够有关，也与政策传导机制不畅、执行不力导致政策效应难以发挥作用有关。

此外，今年以来新出台的部分政策因时滞尚未到完全发挥作用的时候，只有房地产等部分政策效果已经逐步显现，但持久性有待观察。

报告提到，上半年中国经济“实冷虚热”问题突出，在实体经济遇冷的同时，虚拟经济出现繁荣甚至过热的现象。“实冷”主要表现在近期实体经济发展低迷，企业利润率整体下滑，对实体经济投资的动力不足等。而“虚热”则主要包括资本市场的繁荣和个别城市房地产市场出现泡沫化倾向。

今年3月以来，在政策松绑和股市财富效应的带动下，房地产市场出现了明显回暖，销售额环比增长迅速，一线城市中甚至再次出现抢购热潮，虽然房地产市场调整远未到位，但在政策刺激下再次延续泡沫化趋势。降息降准释放的流动性未能有效进入实体经济，特别是股市持续大涨的强大虹吸效应，以及企业借新还旧等占用大量新增贷款，都对实体经济资金供给形成了持续挤压。

然而，股市暴涨之后，6月中旬以来，由于融资融券、场外配资等杠杆效应，中国上证综指出现了约1,800点的恐慌性“多杀多”暴跌，跌幅超出大多数人的预料。恐慌性杀跌引发配资公司强制平仓，投资者损失惨重、信心崩溃，股市崩盘并引发金融危机的风险明显上升。

展望下半年，报告认为，在世界经济温和复苏的背景下，中国外贸出口有望适度回升。随着一系列稳增长政策逐步见效，内需有望扭转持续下滑的势头。融资平台和城投债等政策的微调、1.5万亿元抵押补充贷款、2万亿元债务置换等措施，将明显改善基建投资资金来源；房地产市场回暖持续一段时间后有望拉动房地产投资反弹。

报告指出，随着连续降息降准、扩大财政支出和清费降税、实施重大投资项目工程包和消费工程包等一系列稳增长政策逐步见效，中国经济有望出现温和复苏态势，下半年经济增速将小幅回稳至7%左右，CPI将上涨1.6%左右。

报告预计，固定资产投资有望逐步筑底回升。预计下半年和全年固定资产投资将分别增长12.6%和12%左右，其中，房地产投资将分别增长6.8%和6%左右。居民消费保持平稳增长态势，预计下半年和全年社会消费品零售总额将分别增长11%和10.7%左右。

外贸方面总体来看，世界经济温和复苏，有助于改善中国外部需求，同时下半年进口价格指数明显回升将会使进口降幅收窄。但是，人民币实际有效汇率升值较多、各类贸易保护措施不断、去年同期基数偏高等因素会抑制中国对外贸易增长。预计下半年出口将增长6.2%左右，进口将下降4.5%左右，全年出口将增长4.0%左右，进口将下降10.5%左右。（完）

(发稿 林琦/沈燕; 审校 黄凯)

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