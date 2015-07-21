专访：中国经济下行压力仍大 明年一季度会明显回落--专家

作者 沈燕

路透北京7月21日 - 中国二季度GDP增幅意外持稳于7%，相较中国经济缓中趋稳、稳中向好的乐观判断，中国宏观经济学会秘书长王建表达了不同的观点。他认为，不匹配的数据显示中国经济并未见底，下行风险依然很大，并预计明年一季度会明显回落。

他在接受路透电话专访时称，从拉动经济的三大需求看，无论是投资、出口还是消费，并没有明显的转好标志，中国经济仍然面临很大的下行压力。

中国国家统计局新闻发言人盛来运表示，二季度中国经济最显着的亮点就是主要指标增速在回暖，从三大需求的指标来看，中国经济出现缓中趋稳、稳中向好的趋势，并预计下半年的经济增长好于上半年的判断。对此王建用数据表达了他的质疑。

这位研究中国宏观经济多年的专家指出，统计局判断经济回暖的标志之一是上半年投资筑底企稳，但实际上新开工项目和施工项目投资两个指标的增速都在下降，而这一数据相当于实际投资额的先行指标。

数据显示，今年上半年固定资产投资增长11.4%，新开工项目计划总投资增长1.6%，施工项目计划总投资3.7%，今年一季度这三个指标的增幅分别为13.5%、6.1%和7.0%。

他进一步分析指出，要看未来的投资变化不能看已经完成的投资额，而是要看施工项目投资和新开工项目投资，这个指标相较实际完成的投资额一般有8个月滞后期，而这两个数据上半年都在往下调。

“如果根据目前的数据推算，再往后八个月固定资产投资有可能跌到5%以下甚至3%以下，可以预测，明年如果投资降到5%以下，中国不可能有7%的GDP增幅。”王建称，因投资完成额是代表产能释放过程，从目前看产能供给在减少，但同时新增需求也在减少，而投资是面双刃剑，因而对经济的影响是最大的。

此外，从出口看，王建指出，虽然今年上半年出口形成很大的顺差，达1.6万亿元人民币，上半年出口增长0.9%，6月份当月出口增长2.1%，但6月的出口交货值却是下降2.8%，上半年则是下降0.4%，数据一对比有很大问题。

“出口微增而交货值却在下降，这么庞大的顺差难免有虚假贸易的嫌疑，相较出口数据，出口交货值数据更真实反映，6月份这两个数据明显不匹配，不排除有境外资金通过虚假贸易渠道进入中国甚至进入股市。”王建反问，怎么能由此就得出贸易好转的结论呢？

再看消费，虽然有回升，6月份社会消费品零售总额回升到10.6%，上半年为10.4%，而消费的回暖有股市前期上涨的财富效应带动，反过来这也是个麻烦，现在股市被套，可能又会影响消费。

“当投资和出口两大需求都不稳时，如何能得出中国经济已经筑底回升的结论呢？”他进一步指出，从投资，消费到出口，这些决定经济趋势增长的因素都不是在提高而是在降低，从这个角度分析中国的经济下行远远没有停止。

基于此，他建议，中国的政策着力点更应放在国内，放在如何扩大内需，尤其是加快城镇化推进，释放需求拉动经济。

“如果不进行大调整，到了明年一季度数字包装都包装不了。”王建尖锐地指出。

**GDP是否被高估？**

在外界纷纷预期中国二季度GDP可能破七时，中国统计局公布二季度GDP增幅为7%，上半年增幅亦为7%，亦引发外界对数据高估的疑虑。

对此，中国统计局回应称，这里存在着对统计核算方法上的一些理解不到位，中国采用的GDP核算方法是用生产法来计算，把GDP从产业的角度分成一产、二产、三产的增加值，二产可以分为工业和建筑业的增加值，三产可以分为金融、交通和其他服务业等的增加值，分别算它们的增加值然后进行加总。

在物价扣除的时候，从最终产品和中间投入这个角度分别用不同的指数扣除。所以不能按支出法的一种价格扣除的逻辑来套用、判断生产法扣除的逻辑。

“总之，中国并没有存在平减指数被低估GDP被高估的情况，是能客观实际反映情况的。”统计局发言人盛来运在二季度宏观数据的新闻发布会上称。

但这一解释并没有打消王建对中国GDP被高估的质疑。他表示，GDP平减指数与CPI、PPI同源，都是中国经济运行中的价格水平的反映，所以不可能CPI、PPI向下，而平减指数向上。

他认为，去年以来，中国经济增速在下行过程中开始显露出通缩迹象，表现为各类价格指数的逐季走低。但进入四季度，虽然CPI与PPI的通缩势头更加明显，平减指数却脱离了消费物价与工业品物价的走势。

2005年和2007年是新世纪以来中国的两个严重通胀的年份，GDP平减指数也没有高过8%，而若平减指数高过10%，CPI与PPI本应都该高过5%，“我们看到的应该是严重通胀形势，这与当前的通缩形势完全不符。”王建坦称看不懂今年上半年GDP增长7%从何而来。

他指出，如果按照消费与工业物价走势，以及电力、运输和货币所表现出的经济运行态势，去年的实际经济增长水平可能已经“破5”，现价增长率更可能在去年四季度已经进入负值。

针对经济数据的质疑，王建曾在今年2月专门写过一篇题为“经济增长数据的两个'看不懂'”，详细阐述了看不懂的平减指数和看不懂的经济增长率。

中国财政部副部长朱光耀就表示，中国第二季度国内生产总值（GDP）同比增长7%这一数据是严肃认真、实事求是的，有信心实现今年7%左右的经济增长目标，并在“十三五”（2016-2020）期间将潜在经济增长率保持在7-8%。（完）

(审校 杨淑祯)

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