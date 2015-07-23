专访：中国经济下半年料温和向上 降息机率小降准仍有空间--专家

作者 沈燕/宿泱韫

路透北京7月23日 - 中国二季度经济增长率有惊无险地落在7%的预定目标值上，展望下半年，中国国家发展改革委员会宏观研究院副院长陈东琪认为，拉动中国经济的三大需求有所回升，预计将延续6月份的温和向上势头，全年国内生产总值（GDP）增幅7.2%左右。

他在接受路透专访时指出，财政和货币政策仍有空间，其中财政政策在减税降费，增加对中低收入人群补助，以及扩大赤字率等均有空间，而货币政策在降息方面的可能性不大，但降准仍有空间，同时更应加快推进金融改革。

“我们年初对经济的预判是上下下上，上半年向下（行），下半年向上（行），目前看判断正确。”陈东琪称，“上半年在7左一点，下半年7右一点，全年大概7.2%。”

他指出，从上半年的数据逻辑配比看，包括投资，消费，出口综合看，7%的增幅差不多，虽然不像以往那么完美，但现在经济增长的水份少了，而且投资公布的是名义增长率，考虑到PPI连续负值，因此上半年实际投资增幅应该是高于名义增幅。

中国上半年固定资产投资同比增长11.4%，上半年居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.3%，工业生产者出厂价格指数（PPI）则下降4.6%。

他分析指出，还有一个重要的变化是实际人均收入增长快于GDP增长，而前30年中国是GDP增长快于收入增长，但今年是人均收入增长快于GDP增长，这表明中国经济从前期数量型，外延型和资源消耗型向追求质量和内涵，效益的转变。

“收入增长快于GDP增长可能会是一个新常态，也是一个好常态，为下一步经济增长由投资，出口主导转向消费主导奠定了基础。”陈东琪称，表明现在的GDP更大份额落到老百姓身上，而过去是更多落在企业的机器设备上。

数据显示，中国上半年GDP增幅7%，居民人均可支配收入增长7.6%。

他进一步解释，虽然上半年GDP是回落的，但就业是增长的，特别是服务业发展很快，其对就业弹性大，表明GDP来自于消费和服务的贡献增加了，GDP增长回馈给消费者的收入和福利也增加了，这也是中国经济结构改善的一个表现。

他判断，中国经济正在进入一个新周期的初期阶段，当然新周期的初期都会比较弱，能否如期回升，还还取决于下一步的政策措施。关键是改革和总量调控政策这两个轮子带动。用改革带动创新，总量政策提供足够的流动性和需求来刺激经济回升。

他强调尤其应该加快金融领域的改革，通过改革降低资金成本提高效率，包括打破金融垄断加快民营资本进入金融领域，加快人民币利率和汇率市场化改革步伐，以及在前海的金融服务领域开放等等。

“相较降息降准这种资金价格调整，改善资金流通渠道，降低资金成本的金融改革更本质的，也更有意义。”陈东琪称，并预计结合CPI走势看，下半年降息可能性不大，降准更有空间，至少有100-150个基点。

为应对经济下行压力，中国年内已经三次降息降准。最近的一次是今年6月28日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点。

**下半年经济优于上半年**

在陈东琪看来，中国经济5-6月份出现的回稳势头下半年有望延续，因为支撑经济的三大需求，包括投资，消费和出口预计会好于上半年，因为无论是外部环境还是内部需求都有改善。

他提到，出口方面，包括美国，欧洲等主要国际市场需求的复苏，国内方面出口企业能力提高，已不再是单纯出口低端商品，而是转向中高端产品，包括高铁，高端装备，电子信息，工程机械，服务产品等都明显增加。

同时出口企业的交易成本也随着政府的简政放权，通关便利化以及自贸区等有所下降，均有利于中国出口。预计全年出口增幅会在3%甚至以上。

中国上半年出口微增0.9%，进口则下降15.5%。商务部新闻发言人沈丹阳提到，对下半年出口形势总体判断会好于上半年。并称商务部牵头拟定的《关于支持进出口稳定增长的若干意见》将从改善环境、强化政策保障、加快推进改革 、突出创新驱动等多个方面提出新要求，均有助外贸改善。

投资方面，陈东琪认为三季度会走稳，四季度会结束下行的趋势，全年的固定资产投资增幅在12%左右。

消费则保持平稳，尤其下半年财政政策方面会加大对中低收入家庭的补助力度，有助于提振消费，若股市和房市保持相对平稳，也有助于增加居民财产性收入，预计全年消费增幅在11%左右，高于上半年的10.4%。

他也提到，支撑下半年中国经济向好的另一个重要原因是楼市回暖。从中国楼市经历的三个阶段看，第一阶段是量升价稳投资降，二阶段是量价齐升投资降，三阶段会出现量升价升投资走稳然后转升。

“中国楼市已经到第三阶段，第三阶段会出现在下半年，楼市也是下半年经济会好一些的重要原因。”陈东琪称。

他分析指出，现在楼市泡沫较少，主要原因包括地方政府由于债务限制扩张的欲望不强，地产商吸取教训，买房的投机成分会减少，更多是刚需，消费成分。房地产三个参与者都比以前都理性，不会出现大的问题。

“以前是疯狂的，地方、开发商、买房的都疯狂，三个疯狂在一起，石头都飞起来了。”陈东琪称。（完）

(审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。