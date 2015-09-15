路透专访：中国7%目标难守 经济下滑缘于过度扩张投资和调控错误--专家

图为北京CBD一景。 REUTERS/Jason Lee

作者 沈燕

路透北京9月15日 - 如何看待中国目前经济形势的下滑？中国人大财经委原副主任贺铿认为，经济持续下滑已经快五年了，究其原因是长期过度扩张投资，破坏了分配结构所致，以及宏观调控错误所致，并预计今年7%的增长目标很难守住。

他坦称自己已经从此前的“谨慎的乐观”派转变成“相对悲观”派。因中国持续实施的积极财政政策，严重扭曲了GDP中最终消费和资本形成的比例关系，导致内需不足，居民收入差距越来越大。

“中国在1998年应对亚洲金融危机时实行“积极财政”政策，已经积极了18年，严重扭曲了GDP中最终消费和资本形成的比例关系。1997年我国最终消费率62.9%。与世界平均水平65%接近。2010年降至45.5%，比世界平均水平低了19.5个百分点。内需还能足吗？”他称。

2010年以来，中国经济进入下行通道，2010年经济增长10.6%、2011年9.5%、2012年为7.7%、2013年为7.7%、2014年为7.3%。

2011年以来中国季度GDP走势图表: link.reuters.com/guq25w

此外，人民币单边升值的错误货币政策，严重打压了外贸出口，使得经济增长的内生动严重减弱，以及越拉越大的居民收入差距。

他表示，经济学证明：居民收入差距越大，增加的收入用于消费的比例就越小。中国收入差距用基尼系数衡量，仅仅比南美国家好一点，比美国、俄罗斯和印度都大。经济发展已经不可持续。

“我们没有认真分析经济下滑的原因，宏观调控指导思想混乱。乱处方，我认为基本上吃错了药。”贺铿尖锐地批评，费了九牛二虎之力经济怎么就稳不住呢？而且趋向严重呢？

除上述因素外，他坦称管理层太着急，也导致调控政策很盲目，调控的指导思想很滑?。

他举例称，1998年，亚洲金融危机，拼命扩张财政；2008年，美国金融危机，又拼命扩张货币，搞了个“四万亿”；近几年，财政、货币双扩张，实际上比四万亿还四万亿。

“大量的钱都沉淀在铁路、公路、基础设施和房地产上，与国家的经济水平、居民的收入水平严重脱节，不计成本，不讲效益，抓经济能这样抓吗？”贺铿称。

他认为，由于太着急，导致调控政策很盲目，调控的指导思想很滑?。2007年，外汇储备不到9,000亿美元，开始担心“流动性泛滥”，拼命打压外贸出口；现在3万多亿美元外汇储备，却说“流动性不足”，要防“通货紧缩”。

他指出，在这样的思想理论指导下，宏观调控不可能是正确的。宏观调控不在调分配结构上下力气，而是一味加大投资，使房地产畸形发展，使基础设施和公共设施建设超经济水平发展。分配比例越来越扭曲。

由于财政扩张，货币放水，金融风险越来越大，十分令人担忧。中国若出现金融危机，不会像美国出现金融机构倒闭。中国五大国有银行绝对不会倒闭。但是资金链会大面积断裂，银行呆坏帐会迅速增加，“跑路”的人会更多。

此外，现在脱实向虚现象严重。没有在实体经济和科技创新上认真下力气，说的多，做的少。实体经济越来越“空心化”。银行、企业、百姓都想在股市上赚钱，不抓实体经济，钱从哪里来呢？

“信息产品消费、电子商务、互联网+、房地产、股市都要以实体经济的发展为基础，但我们有点本末倒置。”他称。

**政策建议**

针对上述问题，贺铿就建议，中国应该实行稳健的财政政策和灵活货币政策。逐步减少财政赤字，实现财政收支平衡。货币政策必须为实体经济服务，认真整顿金融秩序，杜绝金融投机行为，在防范金融危机方面狠下功夫。

适度压缩公共设施基础设施建设规模，逐渐改善GDP的分配结构。谨慎消除房地产泡沫，引导房地产健康发展，为改善居民居住条件服务。

同时减少生产型国有企业比重，创建、扶持技术研发型国有企业。生产型国有企业，只要不危及国家安全，尽量民营化。并创建一些以技术创新为目的的研发性国有企，其主要任务不是赚钱，是出新产品、新技术，为提升生产力水平和国家科技进步服务。

他还建议中国要继续加强结构性减税，建立财政性创业基金，着实扶持中小企业发，支持大众创业，进一步提高就业水平。加大财产税、个人所得税改革力度，调节高收入。加强社会保障，逐步提髙最低工资水平，促进中低收入者增加收入，缩小居民收入差距。

“加强农业现代化和小城镇建设，认真发展县域经济。向日本学习，把新农村建设与城市化、农业现代化紧密结合起来，同步推进。”他称。（完）

(审校 杨淑祯)

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