未来三五年中国经济增速在6-7%左右是有把握的--易纲

路透北京10月27日 - 中国央行副行长易纲近日表示，未来三五年中国经济增长仍将较快，在新型城镇化和改革开放、简政放权的动力之下，6-7%左右的中高速增长有把握。

央行网站刊登易纲周末在中日论坛上的讲话称，中国经济进入“新常态”，从以往的高速增长期进入到中高速增长期，经济增长将主要由消费驱动，最大的产业将从制造业转为服务业，对节能环保和社会保障将更为重视，并依赖创新驱动。

“未来3年、5年甚至更长时间，中国经济增长会有多快呢？我相信仍将是比较快的。我们所说的中高速，7%左右、百分之6点几的增速我认为还是有把握的。”易纲表示，对中国今后的经济增长是有信心的。

他进一步称，中国城镇化的过程还没有完结，目前的城镇化率按常住人口计算才55%左右，按照户籍人口计算更低，如果以每年一个百分点的速度推进，从55%到70%也需要10年以上的时间。这将给中国经济带来增长的动力。

另一个非常可靠的增长动力是改革开放、简政放权。改革开放、简政放权实际上就是解放生产力、提高生产率。改革开放的措施落实到经济里都会反映到全要素生产率的提高上，反映到劳动生产率的提高上，所以效率将提升。

他在同一场合提及当日央行的双降，称中国已经多次降准降息，可以看到，实际上货币政策累积的效果正在显现，央行非常关注中国实际利率的走势。

他还表示，在放开存款利率上限的同时，必须关注可能发生的风险。对于金融机构高息揽储、存款大战的风险，主要通过银行内部的治理结构、内控机制、行业自律组织和外部监管来有效监控。

易纲指出，放开存款利率上限的管制只是取消了对存款利率的行政管理和行政性的倍数要求，并不意味着央行对利率的管理有所减弱，相反央行会加强对市场利率的调控。

易纲周一称，利率市场化可为货币政策转向价格型模式创造基础条件，但利率市场化并非一放了之，还是要根据逆周期调控的需要和宏观调控的整体取向，对利率进行调控。（完）

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