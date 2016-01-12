2015年中国经济增速预计约7% 改革措施存在落地难问题--发改委（更新版）

（内文第二段，2015年发改委审批核准项目280个，非80个)

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路透北京1月12日 - 中国2015年经济运行数据公布在即，国家发改委新闻发言人李朴民周二表示，去年全年主要预期目标可以较好实现，预期全年经济增速在7%左右，并指出2016年经济发展长期向好的基本面没有变。

他在发改委举行的新闻发布会上谈及当前全面深化改革工作，表示现实中确实存在一些改革措施没有真正落地的问题，这既有改革方案本身缺乏操作性的因素，也有经济进入新常态，新办法还需调试的原因。

李朴民在发布会上称，中国就业形势稳定，前11个月全国城镇新增就业1,251万人，预计全年新增1,300万人左右。这与预期增长目标基本一致。

“展望2016年，我国经济发展长期向好的基本面没有变，具有良好的支撑基础和许多有利条件。”李朴民称，“同时我们也清醒地认识到今年面临的环境仍较为复杂严峻，遇到的困难可能增多。”

他表示，2016年实行宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的总体思路，积极的财政政策要更加积极，稳健的货币政策要灵活适度，保持经济运行在合理区间。

发改委同时公布，2015年共审批核准固定资产投资项目280个，总投资25,159亿元。其中，12月份共审批核准32个，总投资5,151亿元。12月审批核准的项目主要集中在交通和能源领域。

李朴民介绍，发改委发布第二批1,488个PPP（政府和社会资本合作）项目，总投资2.26万亿元人民币，目前国家发展改革委PPP项目库总计有2,125个项目、总投资3.5万亿元。

**政策落地难**

关于改革措施落地难问题，李朴民称，一个总体方案能够讲清楚的就不要层层的制定落实方案，做到每一项举措都内涵清楚、指向明确、解决问题，便于地方和基层理解和落实。

而需要地方结合自身实际落实的，总体方案设计可以原则一些，给地方相应的自主权，允许地方因地制宜，做出调整。

“我们也希望地方要适应改革发展新形势、新任务、新要求，及时调适理念、调适政策、调适方法，打通改革政策落地的最后一公里。”他说道。

在化解产能过剩方面，李朴民表示，要依法为实施市场化退出创造条件，加快破产清算案件的审理，要落实财税支持、不良资产处置、失业人员再就业和生活保障以及专项奖补等措施。要尽可能多的兼并重组，少破产清算，并认真做好职工安置工作。

“以钢铁、煤炭等行业为重点，力争通过一段时间的努力，在化解产能过剩方面取得突破，”他称，同时中央将设立专项资金，对地方和企业化解产能过剩进行奖补，这个奖补的资金主要用于人员的安置。

中国上周末公布2015年通胀数据亦在低位收官，全年CPI涨幅1.4%不及年初3%目标位一半创六年新低；PPI则扩大跌幅至5.2%，录得连四年负增长。全年数据将于下周二公布。（完）