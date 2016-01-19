（修正）焦点：中国经济增速步入6时代 “挂低档、稳油门”供需两端齐发力

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发稿 路透中文部；撰写 乔艳红

路透北京1月19日 - 中国2015年经济增速正式降档至“6时代”，创出25年来最低。展望2016年，去产能、去库存对投资和工业的重压依旧，新旧经济增长动力转换仍青黄不接，预计经济增速将再下一个台阶。

分析人士指出，在宽松货币和积极财政政策支持下，中国经济并没有失速风险，6.5%的底线不会破；2016年应该“挂低档、稳油门”，供需两端同时发力，在推进供给侧结构性改革同时，积极稳定需求，避免经济大起大落。

“经济也在新旧动力转换中艰难调整，2015年GDP增速破7在预料之中。由于潜在增长率仍处于下行通道，预计2016年GDP增速仍将延续季度小幅下降的态势，”盘古智库学术委员、中国社会科学院数量经济与技术经济研究所经济模型室主任张涛评价称。

他认为，从短期看，平衡经济波动的有效手段主要来自需求侧，因此，在经济增速“超预期”下行时，加大积极财政政策的实施力度，并配合稳健的货币政策仍是宏观调控的主要措施；从中长期看，加强供给管理是保持经济持续稳定增长的关键。

中国国家统计局周二公布，去年四季度国内生产总值（GDP）同比增长6.8%，和路透调查预估中值相符，刷新2009年一季度以来最低水平，当时为6.6%，次低点为2015年三季度的6.9%；2015年全年GDP增长6.9%，为1990年以来最低水平.

统计局并公布，1-12月固定资产投资同比增长10%，低于路透调查中值10.2%，且为2000年12月以来最低水平，当时为9.7%；12月规模以上工业增加值同比增长5.9%，社会消费品零售总额同比增11.1%， 路透调查预估中值分别为6%和11.3%。

“中国经济转型过程中所要经历和面对的‘三期叠加’延续时间可能比预想中的要更长，困难程度要更高...通常而言，驾驶员在遇到陡坡的时候会挂低档以增加扭矩，同时稳住油门保持速度，”摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊说，“我们认为政府在今年也需要进行类似的操作，才能在经济转型过程中避免硬着陆。”

具体而言，就是在供需两端同时发力，在推进供给侧改革的同时，也积极稳定需求，避免经济大起大落；中央经济工作会议定下的“三去”如果得以落实，对经济增长在很大程度上会造成潜在负面冲击，预计2016会再下一个台阶，至6.5%-6.6%左右。

中央经济工作会议将去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板列为2016年经济工作五大任务。中国供给侧改革策略终于从“纸上谈兵”落到了实际政策操作层面，结构性改革进入攻坚阶段。

数据公布后，对中国经济敏感的澳元和新西兰元兑美元双双走软，但亚洲股市对基本符合预期的数据反应正面，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数小幅上涨0.56%。

中国国内股市沪综指.SSEC起初回落，但随后又辗转向上，午盘初段涨幅2.09%；在岸人民币/美元即期早盘随中间价微跌至6.5793元人民币，中间价持僵继续稳定市场预期。

中国GDP季度走势图表：tmsnrt.rs/1ZxCiXS

中国GDP与CPI对比图：tmsnrt.rs/1ZxCian

中国工业增速图表：tmsnrt.rs/1ZxBDFR

**结构性变化**

以往拉动中国经济三驾马车中的投资和出口已经瘸腿，仅剩下消费独木难支，经济增速放缓可以说在预期之中，2016年增速可能会再下一个台阶。

统计局数据显示，2015年全年固定资产投资增速放缓至10%，较2014年下降5.7个百分点。其中，房地产投资受库存高企和销售平平影响，从2014年的10.5%剧烈降至区区1%；制造业投资从2014年的13.5%下降至8.1%，基础设施投资则从21.5%降至17.2%。

上周海关公布数据显示，以美元计价，中国2015年全年进出口总值同比下降8%，远低于年初设定的6%增速目标，其中出口同比下降2.8%，进口下降14.1%，贸易顺差5,945.04亿美元。

“2015年GDP增速最终收于6.9%，正式进入6时代，全年经济整体几乎是‘平’的，但内部结构发生了较大改变，正向贡献主要来自于金融业与房地产业，反向拖后腿主要来自于工业与建筑业，”民生证券宏观研究员朱振鑫、张瑜称，“展望2016，经济下台阶是必然，或许真的要跟7%说再见。”

他们指出，房地产人口老龄化同时库存高企，制造业面临去产能且重生需要时间，出口尚未企稳叠加汇率波动喜忧参半，基建是唯一的依靠但是也是托而不举，金融业的繁荣不可持续，房地产销售已经回落，下台阶几成定局，预计2016增长6.5-6.6%。

国家统计局局长王保安在发布会上承认，2016年中国经济仍然面临复杂多变的国际形势，尤其是2016年加快推进供给侧结构性改革，“三去、一降、一补”，在这个过程当中，有些行业可能还会延续下行状态。

但另一方面，他也指出，新兴产业、新型业态、新的商业模式蓬勃发展。比如新的业态，实物商品网上零售额去年增长了31.6%，远远超过社会消费品零售总额的增长速度；新兴产业也在蓬勃向上，像深圳、上海沿海的一批新兴战略性产业发展速度都在10%以上；全国高技术产业增加值增长10.2%，比规模以上工业快4.1个百分点；在优惠政策的刺激下，新能源汽车生产增长较快，增长1.6倍以上。

“综合这些因素，预计2016年中国经济仍将平稳增长，对此是有信心的。”王保安表示。

国务院2015年部署一系列政策鼓励和刺激消费，事实也的确证明消费依然是中国经济增长的“稳定器”。2015年全年社会消费品零售总额同比增长10.7%，略低于2014年的11.9%；2015年全国网上零售额同比增长33.3%，其中实物商品网上零售额增长31.6%。

**供需两端齐发力**

2016年将是中国供给侧结构性改革全面启动的元年，政府强调保持定力，坚持不破不立，努力推进全方位改革。

“经济持续走弱缘于工业化步入后期，亟需转型升级、革故鼎新。2016年应降低对宽松货币政策的预期，通过供给侧结构性改革推动传统行业技术升级，在去产能、僵尸企业淘汰的过程中，逐渐激发新的增长活力，”海通证券首席宏观债券分析师姜超称。

国务院总理李克强12月初在国务院常务会议上曾详细阐释了“供需两端”发力，供给方面就是继续运用好结构性减税等手段，推动双创和中国制造2025、互联网+等行动，需求端则是支持信息、绿色、旅游等领域新消费发展，积极增加有效投资，加快补短板项目建设等。

中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁指出，经济放缓在意料中，减速并没有失速；从整体趋势看，经济仍在下行通道中，工业减速很明显，还没有看出企稳迹象；货币政策仍会保持宽松，会更趋灵活，仍有降准的需要，而降息的空间则不大。

“积极财政政策的支出方向会有所调整，今年赤字率会扩大，但突破3%的可能性不大，”他说，“财政支出除原有的基建投资外，会更着力于支持企业兼并导致的下岗人员安置，民生保障以及弥补因减税导致的财政收入减少等，支出会更具针对性。”（完）