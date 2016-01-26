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中国财经 | 2016年 1月 26日 星期二 17:17 BJT

中国经济将保持在合理增长区间 并继续与全球经济融合发展--汪洋

路透北京1月26日 - 中国国务院副总理汪洋周二称，中国经济增长将保持在合理区间，长期向好发展的基础没有改变。

汪洋在中国贸促会接棒2016年二十国集团（G20）工商界活动(B20)主办权的活动上称，中国经济将继续与全球经济融合发展，并将增加市场准入。（完）

(编译 李文科; 审校 林高丽)

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