中国保证今年增长“办法多” 全年增速料6.7%--专家

上海出台地方国企混改员工持股试点方案 首批选5-10家企业
路透上海1月19日 - 中国上海市国有资产监管管理委员会等周三发布“地方国有控股混合所有制企业员工持股首批试点工作实施方案”，方案提出，上海市将遴选5-10家企业开展首批试点；试点企业需满足主业应处充分竞争行业、非公有资本股东持股不低于10%等条件。
路透北京3月3日 - 原中国央行货币政策委员会委员李稻葵周四表示，对今年中国经济增长速度不用太担心，尤其下半年还有一些有利因素，仅仅保证今年经济增速“不是问题，办法多”，预计全年增速在6.7%。
“今年经济增长要为未来留下空间，也要防止短期增速下降太快引发短期经济问题，6.5-7%的速度和中国当前经济增长潜力是匹配的，”他在全国政协会议间隙对记者称。
他指出，去产能要为下岗人员创造条件，好在中国不缺就业岗位，去产能还要对新兴产业提供支持；而央行日前的降准是整个去产能手段的一部分，去产能短期有收缩效应，这需要给其他部门扩张刺激。
针对房价问题，李稻葵反对仅仅为了短期去库存、而采取饮鸩止渴的办法，如零首付或场外配资等，又埋下泡沫的种子。他认为，房地产去库存关键在三、四线城市，可以引导农民先租后买，不需要一步到位，可由政府成立基金先买下商品房出租。
他还提到，股市出现短期巨幅恐慌式下降前提下，可以成立基金，及时出手；而追究证券市场违法行为需要制度创新，建议在上海集中建立涉及证券法律问题的司法部门，避免上市公司所在地区插手干预。
全国政协十二届四次会议今日下午开幕，十二届全国人大四次会议则将于3月5日（周六）开幕，届时出炉的政府工作报告将披露2016年主要经济社会发展预期目标。
中国2015年经济增速6.9%，创25年新低。国家发改委主任徐绍史上月初曾表示，中国经济下行压力一定程度上还在加大，今年增长目标区间为6.5-7%。（完）
(发稿 李贺；撰写 乔艳红; 审校 张喜良)
路透上海1月19日 - 中国上海市国有资产监管管理委员会等周三发布“地方国有控股混合所有制企业员工持股首批试点工作实施方案”，方案提出，上海市将遴选5-10家企业开展首批试点；试点企业需满足主业应处充分竞争行业、非公有资本股东持股不低于10%等条件。
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