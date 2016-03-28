中国一季度增速预计下滑至6.7%左右 二季度约为6.8%--社科院

路透北京3月28日 - 中国经济新闻网周一援引中国社科院财经战略研究院最新报告称，一季度中国经济增速预计下滑至6.7%左右，二季度有望基本企稳、保持在6.8%左右。

报告认为，托底政策已经发挥效力，经济部分先行指标好转、财政收支矛盾加大、房地产市场温和回暖，企业去库存继续进行，考虑去年的基数效应后，经济增长平稳运行的可能性较大。

“一季度经济延续去年四季度的下滑态势，工业生产增速继续放缓，投资增速趋缓，消费低迷，出口形势严峻，去过剩产能继续进行，”报告称，“预计GDP下滑至6.7%左右。”

报告预计，一季度和二季度居民消费价格指数（CPI）同比涨幅分别为2.2%和2.4%左右。

中国总理李克强上周表示，经济调结构过程中出现短期小幅波动难以避免。今年经济增长的预期目标定在6.5%-7%，增长目标富有一定弹性。

在财政政策方面，适当增加必要的财政支出和政府投资，实行减税政策，降低企业成本和提高企业运营效率，阶段性提高财政赤字率。

而在货币政策方面，则应保持适度的货币供应增速，配合供给侧改革，为实体经济提供适宜的流动性，降低实体经济融资成本；配合结构性财政政策，为各项财政专项债券、地方政府债券、国债发行提供有力的利率环境，同时降低存量债务的压力。

与此同时，还要改革人民币汇率形成机制，防止人民币汇率竞争性贬值;在外汇储备和外汇占款规模下降的条件下，创新货币供应新渠道。

中国经济新闻网援引社科院财经战略研究院综合经济战略研究部副主任汪红驹称，政府应加强重大基础设施工程建设，推动营改增等财税管理体系建设，实施有力的积极财政政策，防止资金沉淀造成货币供应波动。

“灵活稳健的货币政策还需继续降准降息，为经济平稳运行托底，”汪红驹说。（完）