今年第二季中国经济增长升温 但未来恐怕难以持续--褐皮书

路透北京6月30日 - 一项民间调查显示，中国经济在第二季反弹，资本支出从五年低点回升，因为政府加大支出力度，促进了房地产和建筑行业发展。

该项季度调查由中国褐皮书国际(CBB)进行，涵盖了超过3,000家公司。调查还显示，服务业增加招聘并强劲反弹；如果能持续这一势头，将预示中国政府长期以来坚持的经济再平衡目标已取得进展。

“褐皮书”的结论在一定程度上与官方数据和其他一些民间调查相左，后者表明某些经济部门回稳，但其他部门疲弱。

官方数据显示3月经济升温，但4月和5月数据则暗示，经济好转的表现可能短暂。民间投资增长已降至记录低位，迫使国有企业更多地承担起支撑经济增长的重担。

中国褐皮书国际称，中国今年创纪录的信贷扩张在向建筑行业渗透。住宅建筑商有43%称第二季营收增长加快，高于去年同期33%的比例。

中国褐皮书国际还表示，民间投资未来数月将开始复苏。其数据显示，47%的民营企业公布第二季资本支出增长加快，高于第一季32%的比例。

聘雇也较第一季加速，37%的企业增聘人手，略超过上年同期，不过多数聘雇都发生在规模很小的公司。

尽管情况有所改善，但中国褐皮书国际执行长Leland Miller并不乐观地认为第二季好转趋势将持续，而且还担心中国是否愿意完成痛苦的恢复平衡进程。

“如果他们可以(不再依赖债务带动经济成长和刺激)，那么中国经济将减缓，但与此同时经济将恢复平衡，他们将通过刺激来支持经济恢复平衡，”Miller接受路透专访时表示。

“经济成长将减速，中国经济也会变得更健康。”

Miller表示，决策层应该抓住第二季经济表现增强的机会，推进经济改革。

他称，在未来几年预计会丧失数以百万计工作岗位的行业中，迄今尚无削减工业产能或就业压力的迹象。

“他们一直在谈论的处置过剩产能，并未在数据中体现出来。甚至于，正以某种形式走向相反的方向。”

CBB补充称，上周英国公投决定退欧带来的后续影响，也对中国经济构成“重大下行风险”，不过影响将过些时间才显现出来。

“英国退欧本身将不会对中国造成什么影响，但全球对此的反应或将给出口敏感行业以及尤其是金融决策者带来压力。”(完)