今年中国增长目标将调整至6.5-7% 赤字率增至3%--摩根大通

路透北京2月29日 - 国际投行-摩根大通中国首席经济学家朱海斌周一发布报告，就中国人民代表大会做出前瞻，预计政府会将经济增长目标从去年的“7%左右”调整到“6.5-7%”的区间，财政赤字预算目标则会增加到GDP的3%。

他并预计，通胀目标将会维持3%不变，而M2增长目标将会提高到13%；货币政策将继续维持宽松，2016年会有一次25个基点的降息和4次50个基点的降准。

中国两会（全国政协和人大会议）将于3月3日（本周四）召开。

以下为摩根大通两会前瞻原文：

中国全国人民代表大会（NPC）年度会议将于3月5-15日举行。同时，中国人民政治协商会议（CPPCC）将于3月3-13日举行。全国人民代表大会召开期间，将对下列报告进行审议和表决：

* 政府工作报告；

* 第十三个五年规划；

* 关于2015年国民经济和社会发展计划执行情况与2016年国民经济和社会发展计划草案的报告；

* 关于2015年中央和地方预算执行情况与2016年中央和地方预算草案的报告；

* 全国人民代表大会常务委员会工作报告；

* 最高人民法院工作报告；

* 最高人民检察院工作报告；

与通常的年度全国人大会议相比，这次会议的一项新内容是它将同时批准下一个五年规划（2016-2020）。中共中央于 2015年11月发布了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》，最终草案将提交今年的全国人民代表大会批准。

政府工作报告

政府工作报告、预算报告和国民经济和社会发展计划报告中值得关注的主要问题如下：

增长目标。我们预计政府将会将增长目标从去年的“7%左右”调整到“6.5-7%”的区间。这将是中国政府连续第二年降低年度增长目标，并且是首次将增长目标定为一个范围而不是一个数字目标。稳增长将是2016年的首要任务。我们预计政府将会继续重申“没有大规模刺激措施”，但是会采取逆周期的宏观政策并强调“供给侧”改革（见下面的讨论）。

财政预算。我们预计政府会将今年的财政赤字预算目标增加到GDP的3%，而去年为GDP的2.4%。增加的财政赤字将包括中央政府更大的财政赤字和地方政府债券额度的增加（从2015年的6000亿元增加到今年预计7000-8000亿元）。需要注意的是，实际财政政策的实施将很大程度上取决于预算外财政支出。预算外财政支出在2015年造成了财政紧缩（由于对于地方政府融资平台融资更加严格的规定，土地出让收入减少23%以及令人失望的PPP实施进度）。我们预计今年的整体财政赤字将会达到GDP的9%左右，与2015年的数字相似。

财政赤字将用于支持基础设施投资（通过PPP或其他模式），也将用于支持行政改革和税务改革，以降低企业的税务负担，尤其是中小企业的税费减免，并进一步扩大服务业的增值税改革。

市场近期一直猜测今年中国政府是否会宣布一个高于3%的财政赤字预算。实际上，财政部和中国人民银行的高级官员已经公开讨论过将财政赤字目标红线提高到3%的可能性。我们的看法是，将红线提高到3%的政治程序需要时间，因而更可能发生在明年而不是2016年。近期来看，政府将继续通过预算外措施补充预算赤字，如政策性银行贷款和地方政府债务置换计划的进一步扩大。

货币政策。与货币政策相关的两个目标是通胀目标和M2增长目标。我们预计通胀目标将会维持3%不变，而M2增长目标将会提高到13%（2015年M2实际增长率为13.3%，超过了12%的目标）。中国人民银行行长周小川上周表示，货币政策还有支持增长的空间，有多项政策工具可以应对可能出现的下行风险。

目前通胀并不是首要的货币政策担忧。平均CPI通胀率从2014年的2.0%下降到2015年的1.4%，平均PPI的通缩从2014年的-1.9%扩大到2015年的-5.2%。我们预计2016年低通胀环境将持续，预测平均CPI通胀率为1.8%，PPI通缩率为-3.7%。

货币政策将关注经济增长和金融稳定。与财政政策相比，2015年的货币政策是比较宽松的。去年，中国人民银行5次下调基准利率（共125个基点），4次下调存款准备金率（共250个基点）。进入2016年，我们预计货币政策将继续维持宽松。目前我们预计2016年会有一次25个基点的降息和4次50个基点的降准。

与前一年相比，货币政策的宽松程度将有所减弱，原因是：进一步降低利率的空间较为有限，财政政策立场的变化，全球货币政策的分化（特别是美联储加息），汇率政策带来的压力以及金融改革带来的货币政策传导机制变化。特别是利率管控的取消和正在变化的金融系统结构导致货币政策的操作框架发生了变化：“利率走廊机制”对于基于基准利率的传统操作起到了补充作用（我们预计7天逆回购利率将在2016年下降50个基点），并且中国人民银行已经通过更为频繁的公开市场操作和创新的流动性工具[如常设借贷便利(SLF)、中期借贷便利（MLF）、抵押补充贷款（PSL）和抵押信贷资产再贷款]丰富了量化措施。从信贷政策来看，2015年下半年来信贷增长已经开始回升，扭转了近年信贷增长不断减缓的趋势。

汇率政策。我们预计政府将重申改善汇率形成机制并保持人民币汇率在合理水平基本稳定的目标。中国人民银行行长周小川最近详细阐述道，一篮子货币（包括中国外汇交易中心、国际清算银行和特别提款权货币篮子）是人民币的参照，尽管中国人民银行目前并未严格盯住一篮子货币。

改革策略。近期高层领导强调的“供给侧”改革将会在政府工作报告中进一步详细阐述。在供给侧概念的中心，结构性改革应得到高度关注，包括削减过剩产能、取消行政控制、鼓励创新、提高生产力。重要行业（如钢铁和水泥）的产能削减目标已经公布。近期的会议上曾反复强调过的其它优先改革领域包括国有企业改革、户籍制度改革、新型城镇化、创新（如互联网+）、开放（如“一带一路”）、社会保障与社会公平以及绿色发展等。

第十三个五年规划

中共中央于 2015年11月发布了第十三个五年规划的建议，为全国人民代表大会将要批准的最终草案定下了基调。报告中，党中央提出一个新的发展理念，由五个重要理念组成：创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展。

第十三个五年规划最值得关注的部分是2016-2020年经济和社会发展目标清单，将会涵盖各个领域：

* GDP增长：习主席表示，未来5年最低平均增长率为6.5%

* 经济结构：服务业占GDP的份额

* 城镇化率、新增就业、家庭收入增长和平均受教育年限

* 技术创新：研发；专利数量

* 脱贫和社会保障覆盖

* 降低能源密度和污染排放

* 预期寿命 （完）