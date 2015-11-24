中国经济今年将实现7%左右增长 研究与中东欧多边金融框架--李克强

路透北京11月24日 - 中国国务院总理李克强周二表示，中国经济今年能实现增长7%左右的预期目标，而且中国经济正在进行结构调整，以保持中长期的合理增速。

他在苏州会晤16个中东欧国家领导人时并称，中国正研究同中东欧国家建立多边金融框架，以及一只以人民币计价的合资基金。

李克强昨日在吉隆坡出席中马经济论坛时发表演讲称，中国宏观调控政策储备和工具很多，有能力保持经济中高速增长，今年有望实现增长7%左右的目标。中国仍是全球经济稳定增长的重要动力源。（完）