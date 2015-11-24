中国经济今年将实现7%左右增长 研究与中东欧多边金融框架--李克强

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京11月24日 - 中国国务院总理李克强周二表示，中国经济今年能实现增长7%左右的预期目标，而且中国经济正在进行结构调整，以保持中长期的合理增速。
他在苏州会晤16个中东欧国家领导人时并称，中国正研究同中东欧国家建立多边金融框架，以及一只以人民币计价的合资基金。
李克强昨日在吉隆坡出席中马经济论坛时发表演讲称，中国宏观调控政策储备和工具很多，有能力保持经济中高速增长，今年有望实现增长7%左右的目标。中国仍是全球经济稳定增长的重要动力源。（完）
(编译 乔艳红; 审校 黄凯)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)