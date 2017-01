新闻稿：中国政府过于强调增长目标可能导致经济结构失衡持续的风险--穆迪

(注:穆迪提供以下中文新闻稿,为英文的翻译件。如有出入,以英文稿为准。)

新加坡、2016年1月27日

穆迪投资者服务公司称稳增长仍将是2016年中国 (Aa3/稳定) 政府的首要任务,但过于强调经济增长具有一定的负面信用影响。

穆迪指出中国2015年实现了较快的6.9%的GDP增速,这主要得益于其所实施的较大力度的货币与财政刺激政策成功阻止中国经济在2014年7.3%的增速基础上过快回落。

旨在达成经济增长目标的政策支持2016年有望延续,但此举将延后去杠杆化及化解过剩产能的进程,而这一进程的延后具有负面信用影响。

上述结论摘自刚刚发表的、题为“中国政府:政策刺激可能导致经济结构失衡持续,并具有负面信用影响” (Government of China: Stimulus Could Prolong Imbalances, a C redit Negative) 的穆迪报告。

在股市和汇市动荡,且资本持续外流背景下,穆迪进一步指出政府在达成增长目标的同时令经济结构更趋于平衡的难度正变得越来越大。

虽然可持续的经济结构调整让政府改革进程又向前迈了一步,但结构调整加速将涉及到某些工业领域过剩产能的处置,而此举短期内将对经济产生一定负面冲击,并有可能影响金融稳定。

在穆迪看来,2016年中国政府将把财政赤字扩大至GDP的2.5%-3%左右,而2015年该数据为2.7%,之前5年处于不到2%的水平。我们亦预计政府债务规模2016年将增长至略高于GDP的40%的左右,该水平仍与类似评级的国家和地区大致相同。

穆迪总结称去年所实施的财政与货币刺激政策支持了GDP总体增长,但刺激政策并未提高经济结构调整重点领域,如重工业的盈利能力。