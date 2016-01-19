中国经济见底企稳信号再现 L型拐点已至--九州证券

路透北京1月19日 - 中国国内券商--九州证券全球首席经济学家邓海清认为，中国12月工业增速虽然回落却仍是近四个月次高水平，房地产投资当月同比增速也创四个月最高，未来企稳回升是大概率事件；经济见底走稳信号再现，L型拐点已至，过度悲观或酿大错。

他认为，中国央行货币政策拐点已经出现，“财政货币政策攻防互换”是必然；与此同时，股市“健康牛”可期，警惕债市泡沫，大宗商品底部铸就，不应看空人民币。

以下为要点摘录：

--四季度GDP低于市场预期，不是GDP低，而是市场预期太高了。

一、二、三季度由于股市成交量同比非常高，导致金融业拉动的GDP由正常的0.7%上升至过高的1.3%。四季度股市成交量同比大幅回落，可以预测金融业拉动的GDP大幅回落，即假设其他因素不变，四季度GDP应当由三季度的6.9%回落至6.5%左右。从这个角度讲，6.8%的GDP增速已经实属不易，6.9%的市场预期实在是强人所难。

--工业增加值回落，但仍然是近四个月的次高水平。

工业增加值回落主要有两个原因，一是去年的高基数（去年11月7.2%，去年12月7.9%），二是12月全国多次大面积雾霾导致的限产停产。尽管12月工业增加值回落至5.9%，但仍然高于9、10月的5.7%和5.6%，向好趋势并未改变。

--房地产投资当月同比增速创四个月最高，未来企稳回升是大概率事件。

12月房地产投资累计同比从11月的1.3%回落至1%，但是需要注意这是累计同比，我们应该更关注当月同比。9-12月房地产投资当月同比分别为-3.1%、-2.4%、-5.1%、-1.9%，不难发现12月房地产投资当月同比已经是最近四个月最高值。尽管有低基数原因，但是16年对应的基数将更低。房地产销售、价格向投资的传导已经滞后了一年，随着去库存政策以及预期变化，房地产投资企稳回升是大概率事件。

--经济数据趋势分化，工业、消费上行趋势未改，投资仍在下滑，出口、房地产单月回升但趋势不明，基建发力空间仍大。

从趋势上看，工业增加值、消费处于上行趋势中，投资处于下行趋势中，出口和房地产12月回升但没有形成趋势。对于基建，我们认为12月的回落是暂时现象，10%的基建同比增速显然不符合宽财政的政策方向。

--对于2016年中国经济，我们依然较为乐观，认为2015年四季度是L型的拐点。

主要逻辑是：一、积极财政政策真正积极（扩大赤字率、减税、房地产政策、稳定投资），这将扭转经济周期性下滑；二是外需回暖+人民币汇率修复，利好中国出口；三是工业企业库存极低（PMI产成品库存和统计局工业企业产成品库存），补库存空间极大；四是房地产去库存政策+销售回暖，2016年房地产投资有望回暖；五是新经济仍然是拉动中国经济的重要增量。

--央行货币政策方面，我们认为拐点已经出现，“财政货币政策攻防互换”是必然。

尽管央行收紧货币政策的可能性基本不存在，但是继续加大放松力度的可能性也非常低。主要理由是：一是目前企业实际融资成本（贷款利率或企业债收益率减CPI）已经处于合理区间下限，即降息对冲通胀下行已经结束；二是央行目前汇率维稳较为坚决，如果央行进行宽松，则将与汇率维稳冲突；三是目前是钱多导致“资产荒”，而不是钱少“缺水”，再放水只会导致泡沫；四是货币政策保增长效果并不好，因为企业盈利差的关键是总需求不足、企业信心不足、PPI通缩，这些问题只能通过财政政策解决。

--股市“健康牛”可期，警惕债市泡沫，大宗商品底部铸就，不应看空人民币。

对于股市，看多基本面驱动的健康牛，催化剂是供给侧改革提高上市公司盈利和经济见底回升，大盘蓝筹存在超额收益。对于债市，现在已经是“资产荒”导致的资产价格泡沫，央行货币政策调整利空债市，而一旦基本面回暖，“资产荒”也将不攻自破。对于大宗商品，我们认为美元周期见顶，中国财政政策发力，原油之外的大宗商品底部已经铸就。对于汇率，我们认为人民币贬值告一段落，继续看空人民币有巨大的风险。（完）