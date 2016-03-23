中国企业高管对未来成长仍有信心 冀转型中寻求增长--普华永道

路透上海3月23日 - 全球会计和咨询公司--普华永道周三发布最新的全球CEO年度调研中国报告。报告称，虽然中国经济存在一些不确定性，但不少中国企业的高管对未来公司成长仍有信心，大多高管都在考虑调整他们的运营模式，希望在转型过程中寻求增长。

报告指出，在此次调查中，25%的中国企业高管对未来12个月的收入增长前景很有信心，而在去年类似的调查中，该比例为36%。另外，34%的中国企业高管对公司未来三年的增长前景很有信心。他们对全球经济未来一年的前景看法类似，有31%受访者认为全球经济增长将改善。

为支持其增长策略，中国企业高管们正在调整他们的运营模式，61%的企业高管计划在未来12个月内达成新的战略联盟或者成立合资企业，23%的中国企业高管表示他们正计划进行国内收购，而14%的受访者则表示对跨境收购有兴趣。54%的中国受访企业高管预期将在未来一年内增加公司的员工人数。

普华永道中国上海首席合伙人黄佳表示：“尽管经历经济放缓和国内外金融市场的波动，中国企业高管们已经制定相应策略来推动未来的业务增长。他们认为单一的全球化世界正逐渐转变为多元化的世界，促使企业高管们重新审视企业目标，以确保目标、策略和执行保持一致。”

中国企业高管们将继续“走出去”以寻求投资机会和增长前景。企业高管们认为，对他们公司未来一年的整体增长最为重要的三个国家（中国除外）分别为美国（34%）、印度（ 12%）、柬埔寨（10%）。选择美国的比例比去年下降10个百分点， 表明投资策略已从以美国为中心的模式逐步转变为多元化的模式，投资扩大到更多亚洲发展中国家，特别是参与“一带一路”战略国家。

有意思的是，在全球企业高管的眼中，美国首次取代中国，成为其海外拓展及推动公司成长最重要的国家，中国屈居第二，德国、英国和印度分列第三和第五位。 对于未来是更多机会还是挑战，中国的企业高管们对此看法不一。61%的企业高管认为当前比三年前有更多的机遇促进公司业务增长，也有59%的企业高管认为当前比三年前面临更严峻的挑战。

在影响企业增长前景的风险和威胁因素中，八成中国企业高管认为应包括过度监管、不断增加的税收负担和如何获得可负担的资金这三项。

本次普华永道全球CEO调查，是去年9月至12月对全球1,409位企业高管进行了调研。其中包括145位中国大陆和香港地区高管，涵盖大型、中型和小型公司，约七成是来自私营公司。（完）