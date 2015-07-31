焦点：中国经济“保七”压力大 股灾及潜在金融风险引高层不安

作者 沈燕

路透北京7月31日 - 中国最新召开的政治局年中会议和以往更偏政治的看点不同，对经济下行压力加大和金融风险上升的忧虑明显加重，这与近期多部委官员对经济“缓中趋稳、稳中向好”的乐观表述形成反差。

而6月中旬中国突如其来的股灾及潜在金融风险也让决策者不安，并将风险防范提到高度重视的地位，也昭示“三期叠加”（经济处增速换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期）压力下的中国经济，要实现7%的预期增长目标(“保七”)并非易事，财政及货币政策宽松基调不改。

“调子是有一些变化，对经济下行压力的担心和对金融风险的防范，尤其是担心股市成为一个金融风险的引爆点。”中国国家信息中心经济预测部主任祝宝良称。

但他也提到，作为最高级别的政治局会议，研判经济形势时会更关注到问题所在才能对症下药。总体看政策的基调并没变化，财政政策仍积极，货币政策也更松紧适度。

周四召开的中共中央政治局会议明确提出，高度重视应对经济下行压力，高度重视防范和化解系统性风险，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路，保持宏观政策连续性和稳定性，在区间调控基础上加大定向调控力度，及时进行预调微调。[nL3S10A4QX]

中国国际经济交流中心研究员王军也认为，从会议传达的信息不难看出高层对今年中国经济增长底限7%可能守不住的忧虑，因而又将稳增长作为首要任务。

“年度增长目标原本只是一个短期目标，但现在经济下行压力加大后，短期目标屡屡变得长期化；而短期目标解决不好，就会影响调结构的中长期目标。”他称。

**稳增长压力骤增**

尽管中国上半年GDP(国内生产总值)增速勉强落在7%的预定目标上，但经济并未摆脱下行通道。传统落后的产能在淘汰，而新型产业尚未成型，经济增长动能正处于青黄不接中，依赖投资无疑仍是中国稳增长的主要手段。

中国继去年提出的七大类重大工程包后，今年又谋划推出城市轨道交通、现代物流、新兴产业、增强制造业核心竞争力等四个新的重大工程包。上半年七大类重大工程包累计完成投资3.3万亿元人民币，对同期GDP实现7%的增长发挥重要作用。

基于此种背景，年中的政治局会议传递的政策信号无疑备受关注。

民生证券宏观分析师管清友和朱振鑫就认为，此次的政治局会议重点不是政治，是经济。与去年不同的是，此次大篇幅谈论增长，明确指出“经济下行压力依然较大”，这和去年仅强调“不稳定不确定因素依然较多”明显不同。

同时更加强调防风险。去年年中对风险几乎只字不提，而今年特别强调“树立危机应对和风险管控意识，及时发现和果断处理可能发生的各类矛盾和风险”，这表明在经历持续的经济下行以及“626”股灾这样的危机演习之后，中央更加关注经济领域的风险防范。

缘于清查场外配资及去杠杆，中国股市沪综指.SSEC自6月中旬以来一度暴跌约35%。监管层自7月初陆续推出多项救市政策，大盘在7月9日止跌后，虽然经历一轮反弹，但走势较为反复，总体呈现宽幅震荡走势。

**宽松政策基调不改**

在高度重视经济下行压力下，政治局会议也传递出中国下半年的政策走向不会改变，明确指出坚持以经济建设为中心，保持宏观政策连续性和稳定性，坚持积极的财政政策不变调，保持公共支出力度，继续减轻企业负担，引导和撬动更多民间资金增加投入。

稳健的货币政策要松紧适度，保持合理的流动性，提高服务实体经济能力和水平。要把改革作为调整结构的根本依靠，继续推进简政放权、放管结合、优化服务，重点推进国企、财税、金融等体制机制改革。

申万宏源证券宏观研究组撰写的报告就认为，本次会议强调了对股灾后危机应对和风险管控意识。目前新旧动力不足并存，经济回升仍需要政策支持。预计下半年的宏观政策仍将维持宽松基调，财政政策成为下半年总需求回升的关键，宽松货币方向不变。

该报告认为，财政政策方面，预计下半年会继续加快推进重大工程建设，推动PPP(政府和社会资本合作)模式引导民间投资，加强政策性银行“第二财政”的作用支持信用扩张，地方债发行力度有可能超预期。盘活存量财政资金成为积极财政政策的重要抓手，赤字规模或进一步扩大。

货币政策方面，未来将以对冲性的降准和定向降准为主，预计降准空间至少150基点(BP)；另外，下半年将加大对重点领域和薄弱环节的定向支持，重点转向促进信用扩张。

中国央行自去年11月22日时隔逾两年后重启降息以来，今年又三度降息并两次全面降准及一次定向降准，最近一次为6月28日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点，并有针对性地对金融机构实施定向降准，为2008年12月末以来首次同时降息降准。

而路透此前采访的多数专家均提到，面对经济下行压力仍大的现实，中国有必要继续放松货币政策。国家发改委宏观研究院副院长陈东琪就认为，财政和货币政策仍有空间，其中财政政策在减税降费，增加对中低收入人群补助，以及扩大赤字率等均有空间，而货币政策在降息方面的可能性不大，但降准仍有空间，同时更应加快推进金融改革。（完）

(审校 张喜良)

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