预计今年中国经济增长6.9% 年底前料降准1个百分点--渣打

路透上海7月20日 - 渣打银行(STAN.L)最新报告认为，下半年中国实体经济活动将会反弹，但GDP增幅会受到股市交投回归正常的影响，预计2015年经济增长为6.9%。下半年中国料仍将实施适度、定向的政策放松措施，年底之前存款准备金率有望降低1个百分点。

以下是渣打银行最新报告部分摘录：

宏观经济显示企稳迹象，劳动力市场稳定，我们预计下半年政策将适度、定向放松。我们预计下半年基准利率不会继续降低，但年底之前存款准备金率有望降低1个百分点，以补充持续资本流出造成的流动性减少。除此之外，政府还会加大政策性银行放贷，并对商业银行实施定向融资，优先支持铁路、水利灌溉、保障性住房和污水处理系统投资。

我们预计下半年实体经济活动将反弹，6月末采取的降息降准措施主要出于稳定金融市场考虑，但融资状况也由此进一步得到放松。中国人民银行的此轮宽松周期始自2014年末，考虑到6到9个月的政策传导期，我们预计三季度将对实体经济活动产生更加具体的政策效果。此外，一季度以来发达经济体增长情况有所改善，预示下半年中国出口会有好转。

三季度GDP同比增长（不计超出股市正常成交量）或加快至6.6%，四季度进一步加快至6.9% ，一、二季度（不计超出股市正常成交量）GDP同比增长估算值分别为6.5%和6.2%。

股市成交量对经济增长的贡献可能逐渐降低。假定股市月成交额回到2014年7月到2015年6月期间的平均水平，我们估算到三季度超出股市正常成交金额部分对GDP增长的正贡献将降至大约0.2个百分点，到四季度可能降为零。

因此，三季度GDP同比增长或为6.8%，四季度或为6.9%，我们预测2015年全面GDP增长率为6.9%。（完）

(发稿 张金栋; 审校 黄凯)

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