中国经济长期向好的趋势不会改变 仍将保持长期稳定中高速增长--习近平

路透北京9月24日 - 中国国家主席习近平在西雅图出席中美企业家座谈会强调，中国经济长期向好的趋势不会改变。中国经济的基本面是好的，仍将保持长期稳定的中高速增长，中国对外开放的力度将会越来越大。

新华社援引习近平的话称，中美双方正在推进双边投资协定谈判。协定将在更大程度上放松中美市场准入限制，建立更加开放透明的市场规则，这符合中国深化改革、扩大开放的大方向，也有利于美国经济发展。

“中国经济有巨大的潜能、回旋余地、内在韧性，完全有条件长期保持较高水平的增长，为世界经济提供广阔市场和坚实支撑。”习近平称。

他指出，中国正在实施新一轮高水平对外开放，努力构建开放型经济新体制，推进外商投资管理体制改革，大幅减少外资准入限制，加大知识产权保护。

“我们支持美国大公司在华设立地区总部、研发中心，鼓励更多美国中小企业来华拓展业务。与此同时，中国对美国投资也将持续增长。”习近平称。

中国国家主席习近平周二抵达美国西雅图，开启为期一周的访美之旅。此次访美行程包括会见美国商界领袖、出席美国总统奥巴马在白宫举行的隆重国宴、以及在联合国发表演讲。