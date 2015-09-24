中国经济长期向好的趋势不会改变 仍将保持长期稳定中高速增长--习近平

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京9月24日 - 中国国家主席习近平在西雅图出席中美企业家座谈会强调，中国经济长期向好的趋势不会改变。中国经济的基本面是好的，仍将保持长期稳定的中高速增长，中国对外开放的力度将会越来越大。
新华社援引习近平的话称，中美双方正在推进双边投资协定谈判。协定将在更大程度上放松中美市场准入限制，建立更加开放透明的市场规则，这符合中国深化改革、扩大开放的大方向，也有利于美国经济发展。
“中国经济有巨大的潜能、回旋余地、内在韧性，完全有条件长期保持较高水平的增长，为世界经济提供广阔市场和坚实支撑。”习近平称。
他指出，中国正在实施新一轮高水平对外开放，努力构建开放型经济新体制，推进外商投资管理体制改革，大幅减少外资准入限制，加大知识产权保护。
“我们支持美国大公司在华设立地区总部、研发中心，鼓励更多美国中小企业来华拓展业务。与此同时，中国对美国投资也将持续增长。”习近平称。
中国国家主席习近平周二抵达美国西雅图，开启为期一周的访美之旅。此次访美行程包括会见美国商界领袖、出席美国总统奥巴马在白宫举行的隆重国宴、以及在联合国发表演讲。
(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。