（修正）习近平：坚定推进结构性改革 期待人民币加入SDR篮子

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
（补齐漏字）
路透北京11月16日 - 中国国家主席习近平在二十国集团（G20）会议期间表示，中国将坚定推进结构性改革，有能力保持经济中高速增长。对于国际货币基金组织（IMF）报告建议将人民币纳入SDR篮子，中方表示欢迎，期待本月底IMF执董会讨论取得积极结果。
习近平周日在土耳其安塔利亚的G20会议上发言称，中国有能力保持经济中高速增长，今年经济预计实现7%左右增长。面对经济下行压力，中国没有出台大规模刺激措施，将丝毫不动摇地坚持进行结构性改革。
“人民币加入特别提款权将有利于提高特别提款权的代表性和吸引力，也将有利于完善国际货币体系，维护全球金融稳定。”中国外交部周一刊登习近平讲话全文称。此前IMF特别提款权审查报告指出人民币满足“可自由使用”标准，建议纳入特别提款权（SDR）货币篮子。
习近平介绍中国经济时称，中国强调坚持进行结构性改革，将着力解决经济中的深层次和中长期问题。调结构不会一帆风顺，不可能一蹴而就，必然会遇到困难和阻力，但中国不会有丝毫动摇。
“面对下行压力，我们可以出台大规模刺激措施，短期内完全能够实现更高速度的增长，我们有这个能力。之所以没有这样做，是因为高消耗、高投入的模式对中国而言难以持续，也会给世界经济带来风险。”他说道。
习近平称，今年中国经济预计实现7%左右增长，仍将占世界经济增量的约三分之一；经济虽有所放缓，仍是世界经济重要动力源；中国有信心、有能力保持经济中高速增长。
他进一步表示，今年前三季度，在中国经济发展中，消费对经济增长的贡献率近60%，服务业比重超过50%，高技术产业增速明显快于整体工业，新的增长动力正在加快形成。
对于未来发展规划，他指出，未来五年，中国将着力实施创新驱动发展战略，坚持新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展；坚持深度融入全球经济，落实“一带一路”倡议等。
习近平称，要加强各国宏观经济政策沟通和协调，形成政策和行动合力；推动改革创新，增强世界经济中长期增长潜力。
习近平同日还在金砖国家领导人非正式会晤上的发言。对于巴黎的系列恐怖袭击事，他表示，恐怖势力的能量和危害不容低估，恐怖主义已成为全球当前面临的最严峻和急迫的安全挑战。国际社会必须携起手来，进一步加强反恐合作。（完）
(发稿 李贺；审校 黄凯)
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