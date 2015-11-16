（修正）习近平：坚定推进结构性改革 期待人民币加入SDR篮子

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路透北京11月16日 - 中国国家主席习近平在二十国集团（G20）会议期间表示，中国将坚定推进结构性改革，有能力保持经济中高速增长。对于国际货币基金组织（IMF）报告建议将人民币纳入SDR篮子，中方表示欢迎，期待本月底IMF执董会讨论取得积极结果。

习近平周日在土耳其安塔利亚的G20会议上发言称，中国有能力保持经济中高速增长，今年经济预计实现7%左右增长。面对经济下行压力，中国没有出台大规模刺激措施，将丝毫不动摇地坚持进行结构性改革。

“人民币加入特别提款权将有利于提高特别提款权的代表性和吸引力，也将有利于完善国际货币体系，维护全球金融稳定。”中国外交部周一刊登习近平讲话全文称。此前IMF特别提款权审查报告指出人民币满足“可自由使用”标准，建议纳入特别提款权（SDR）货币篮子。

习近平介绍中国经济时称，中国强调坚持进行结构性改革，将着力解决经济中的深层次和中长期问题。调结构不会一帆风顺，不可能一蹴而就，必然会遇到困难和阻力，但中国不会有丝毫动摇。

“面对下行压力，我们可以出台大规模刺激措施，短期内完全能够实现更高速度的增长，我们有这个能力。之所以没有这样做，是因为高消耗、高投入的模式对中国而言难以持续，也会给世界经济带来风险。”他说道。

习近平称，今年中国经济预计实现7%左右增长，仍将占世界经济增量的约三分之一；经济虽有所放缓，仍是世界经济重要动力源；中国有信心、有能力保持经济中高速增长。

他进一步表示，今年前三季度，在中国经济发展中，消费对经济增长的贡献率近60%，服务业比重超过50%，高技术产业增速明显快于整体工业，新的增长动力正在加快形成。

对于未来发展规划，他指出，未来五年，中国将着力实施创新驱动发展战略，坚持新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展；坚持深度融入全球经济，落实“一带一路”倡议等。

习近平称，要加强各国宏观经济政策沟通和协调，形成政策和行动合力；推动改革创新，增强世界经济中长期增长潜力。

习近平同日还在金砖国家领导人非正式会晤上的发言。对于巴黎的系列恐怖袭击事，他表示，恐怖势力的能量和危害不容低估，恐怖主义已成为全球当前面临的最严峻和急迫的安全挑战。国际社会必须携起手来，进一步加强反恐合作。（完）