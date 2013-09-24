葛兰素史克在华销量或已减少三成

路透伦敦9月23日 - 根据分析师估计，自中国当局指控葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)涉嫌行贿，阻碍了其在该国销售药品以来，这家制药商的在华销量或已下降30%。

花旗表示，葛兰素史克遭指控及其他公司接受调查之后的初步反馈显示，一些跨国药企的销量自6月以来降幅高达30%或以上。

行业内部人士上周对路透表示，处于风口浪尖的葛兰素史克所遭受的损失比其他同行更严重，因为很多中国医院的医生拒绝见销售人员，而且促销活动也在缩减。

此前警方指控葛兰素史克把高达30亿元人民币(4.9亿美元)的资金转至数家旅行社，以贿赂医生来刺激药品销售。该公司随后也曾表示，在华的部分高管似乎已违反法律。

这家英国最大的制药商拒绝详述本次丑闻对公司业务的影响，但一名发言人称，中国持续进行调查，使公司看到了“一些影响”。

葛兰素史克去年在华的药品销售仅占其全球药品营收的3.6%，但其视中国为未未来营收的重要来源地。

花旗在9月17日公布的一份研究报告中称，跨国制药商可能需要检视目前的销售模式，而且在非专利药上可能面临定价压力。这些跨国药企目前的销售模式为严重依赖扩大规模本已很大的销售团队。(完)

(编译 王翔琼；审校 于春红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。