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时事要闻 | 2012年 8月 9日 星期四 17:27 BJT

谷开来未对谋杀指控提出异议--法院官员

路透合肥8月9日电---中国法庭官员称,谷开来周四在庭审中没有对谋杀英国商人的指控提出异议.今年早些时候,她的丈夫薄熙来先後被停止重庆市委书记和中共中央政治局委员等职务.

"审判在下午结束,法院休庭,"法院官员Tang Yigan在合肥对记者表示.

"庭审期间,谷开来状态良好,精神稳定."他补充道.

"休庭期间,法庭将认真并细致地研究证据,以及控辩双方的陈述,依据事实和法律...审判委员会将在讨论後宣判.宣判的日期将会予以公布."

谷开来和勤务员张晓军被控涉嫌去年杀害英国商人尼尔·伍德(Neil Heywood).(完)

--编译 李春喜/洪曦;审校 张明均/王洋

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