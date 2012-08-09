谷开来未对谋杀指控提出异议--法院官员

特雷莎·梅退欧计划遭遇阻力 上议院投票要求提出修正案
路透伦敦3月1日 - 英国首相特雷莎·梅(Theresa May)周三在上议院遭遇挫败，上议院投票要求政府变更退欧计划，表示唯有特雷莎·梅承诺保障欧盟公民的权利，方能启动退欧谈判。
路透合肥8月9日电---中国法庭官员称,谷开来周四在庭审中没有对谋杀英国商人的指控提出异议.今年早些时候,她的丈夫薄熙来先後被停止重庆市委书记和中共中央政治局委员等职务.
"审判在下午结束,法院休庭,"法院官员Tang Yigan在合肥对记者表示.
"庭审期间,谷开来状态良好,精神稳定."他补充道.
"休庭期间,法庭将认真并细致地研究证据,以及控辩双方的陈述,依据事实和法律...审判委员会将在讨论後宣判.宣判的日期将会予以公布."
谷开来和勤务员张晓军被控涉嫌去年杀害英国商人尼尔·伍德(Neil Heywood).(完)
--编译 李春喜/洪曦;审校 张明均/王洋
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦3月1日 - 英国首相特雷莎·梅(Theresa May)周三在上议院遭遇挫败，上议院投票要求政府变更退欧计划，表示唯有特雷莎·梅承诺保障欧盟公民的权利，方能启动退欧谈判。
路透巴黎3月1日 - 法国保守派候选人、前总理菲永周三表示，将在法国总统大选中“奋战到底”，尽管财务丑闻越演越烈；菲永的竞选活动也遭遇新的挫折--一位高级助理辞职，一个政党也停止对他的支持。
路透华盛顿3月1日 - 据路透看到的一份文件，美国总统特朗普承诺利用现有资金立即开始在美国-墨西哥边境筑墙，现在遇到了资金不足问题。