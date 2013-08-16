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中国财经 | 2013年 8月 16日 星期五 14:38 BJT

光大证券称自营业务在套利时出现问题 正进行相关核查

路透上海8月16日 - 在上午中国大盘蓝筹股出现异动后，中国大型券商--光大证券(601788.SS)周五午后一则公告证实稍早市场传言，称其自营业务在套利时出现问题，正在进行相关核查和处置工作。

刊登在上海证交所的公告指出，该公司策略投资部门自营业务在使用其独立的套利系统时出现问题，现正在进行相关核查和处置。光大证券其他经营活动保持正常。

光大证券周五下午临时停牌，因重要事项未公告。早市收盘时，光大证券收涨6.69%，报12.12元。

中国股市沪综指.SSEC周五早市出现异常波动，早市尾盘在权重股集体涨势强劲带领下，一度瞬间大涨逾5%后又迅速回落，早盘最终收升逾3%。午后随着光大证券可能出现“乌龙指”的传言，大盘一度由升转跌。(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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