光大证券称自营业务在套利时出现问题 正进行相关核查

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透上海8月16日 - 在上午中国大盘蓝筹股出现异动后，中国大型券商--光大证券(601788.SS)周五午后一则公告证实稍早市场传言，称其自营业务在套利时出现问题，正在进行相关核查和处置工作。
刊登在上海证交所的公告指出，该公司策略投资部门自营业务在使用其独立的套利系统时出现问题，现正在进行相关核查和处置。光大证券其他经营活动保持正常。
光大证券周五下午临时停牌，因重要事项未公告。早市收盘时，光大证券收涨6.69%，报12.12元。
中国股市沪综指.SSEC周五早市出现异常波动，早市尾盘在权重股集体涨势强劲带领下，一度瞬间大涨逾5%后又迅速回落，早盘最终收升逾3%。午后随着光大证券可能出现“乌龙指”的传言，大盘一度由升转跌。(完)
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。