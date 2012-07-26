广东省前五月亏损企业亏损额倍增

今年中国就业总量压力仍然巨大 结构性矛盾更加突出--人社部
路透北京3月1日 - 中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民周三表示，今年的就业形势仍然复杂，就业任务仍然繁重，有两个突出的特点，一是总量压力仍然巨大，二是结构性矛盾也更加突出。
路透北京7月26日电---受需求不足、成本上升、融资困难等因素影响,中国出口大省--广东地区企业利润大幅下滑,1-5月亏损企业亏损额大增105.2%,企业亏损面达22.8%.
新华社援引广东省发改委报告称,由於企业对市场需求回升信心不足、亏损增加,资金、劳动力等要素出现由供不应求转向需求不足的苗头.1-5月广东规模以上工业企业利润总额下降19.2%.
而同期全国规模以上工业企业实现利润下滑2.4%.1-6月数据将於本周五公布.
该报告并显示,根据对广东省现代产业500强项目企业中的近100家企业调查,销售收入和利润双下降的企业占39%,手持订单减少的企业占47%.
报导并援引广东银行家问卷调查结果,二季度总体贷款需求指数为65.2%,为2004年调查开展以来最低点.且人力资源市场求人倍率从年初的1.16下降至6月的1.05,当前就业压力有所增大.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
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