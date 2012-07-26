广东省前五月亏损企业亏损额倍增

今年中国就业总量压力仍然巨大 结构性矛盾更加突出--人社部

路透北京3月1日 - 中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民周三表示，今年的就业形势仍然复杂，就业任务仍然繁重，有两个突出的特点，一是总量压力仍然巨大，二是结构性矛盾也更加突出。