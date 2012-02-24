工信部规划要求降低光伏发电成本 尽快实现平价上网

中国“十三五”期间交通运输总投资规模将达15万亿元--交通部长
路透北京2月27日 - 中国交通运输部部长李小鹏周一表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。
路透北京2月24日电---中国工业和信息化部周五发布光伏行业十二五(2011-2015年)规划称,要降低电池产品成本和最终发电成本,力争尽快实现平价上网,到2015年底时光伏发电成本要下降到0.8元人民币/千瓦时.
工信部并称,到2020年时光伏发电成本要进一步下降至0.6元/千瓦时,在主要电力市场实现有效竞争.中国目前拥有全球最大的光伏电池产能,但市场处於起步阶段,产品九成以上依赖出口欧洲等市场.
国家发改委去年出台光伏发电标杆电价政策.自去年7月及以後核准的项目,及7月之前核准但截至年底仍未建成投产的太阳能光伏发电项目,除西藏执行每千瓦时1.15元的上网电价外,其余省(区、市)上网电价均按每千瓦时1元执行.
国内市场目前仍在期待能源主管部门--发改委下属国家能源局的新能源产业十二五规划,该规划将对期间国内市场规模大小做出决定.此前国家能源局计划到2015年时,太阳能发电达1,500万千瓦.
工信部规划并称,要支持骨干企业做优做强,2015年时多晶硅领先企业达到5万吨级,骨干企业达到万吨级水平;太阳能电池领先企业达到5GW(吉瓦)级,骨干企业达到GW级水平.
"推动资源整合,鼓励企业集约化开发经营,支持生产成本低、竞争力强的企业兼并改造生产经营不佳的光伏企业."工信部称.
根据规划,到2015年将形成一家年销售收入过千亿元的光伏企业,和3-5家年销售收入过500亿元的光伏企业.
在技术指标上,工信部称2015年时单晶硅电池的产业化转换效率达到21%,多晶硅电池达到19%,非晶硅薄膜电池达到12%,新型薄膜太阳能电池实现产业化.
中国已是全球最大的光伏电池生产国,包括晶澳(JASO.O)、无锡尚德STP.N、英利(YGE.N)及常州天合光能(TSL.N)等均跻身全球大厂之列. (完)
--发稿 李然; 审校 张喜良
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