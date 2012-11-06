中国光明食品完成Weetabix公司并购

路透上海11月6日电---中国最大的食品集团之一光明食品(集团)有限公司周一稍晚宣布,其对英国谷物类食品制造商Weetabix Food公司60%股份的并购已经完成交割,後者的价值为12亿英镑(包括企业股权和负债).这次交易是中国食品行业最大宗的海外并购.

光明食品集团通过这次并购成功进入英国以及全球食品市场,而光明食品将会全力支持Weetabix的业务增长和国际业务上的发展,焦点将放于亚洲市场的潜力,特别是中国市场的发展.光明食品将向Weetabix开放其所有的中国销售渠道,包括在中国逾10万个零售终端.

光明集团新闻稿称,这将使Weetabix产品更迅速走进中国的家庭.Weetabix也正在针对中国消费者的口味、饮食习惯和市场需要,研发新口味的产品,适当时候将会推出市场.

目前,中国谷物麦片市场以每年20%的速度增长,消费者对於预包装和便利的健康食品的需求正与日俱增.

光明食品董事长王宗南先生表示,"Weetabix拥有优良的产品组合和一流的生产标准和创新的佳绩.我们有信心,在光明食品助力下,Weetabix今後在中国的销售增长将可望高於中国谷物麦片市场年均增长水平."

去年8月,光明食品集团宣布收购澳大利亚食品企业Manassen公司75%的股权,收购价3.975亿澳元;而光明集团旗下光明乳业(600597.SS)收购新西兰乳业公司Synlait Milk Limited多数股权.不过,光明食品其他海外收购亦遭遇多次失败,包括澳洲CSR(CSR.AX)的糖业部门及法国酸奶制造商Yoplait、英国联合饼干公司等.

Weetabix是英国以至全球领先的谷物类食品制造商,总部设在英国北安普敦郡,产品出口到全球逾80个国家.其除了具代表性的Weetabix品牌外,公司还同时管理一个多元化的产品组合,其中包括英国第一位的麦片品牌Alpen.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

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