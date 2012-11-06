中国光明食品完成Weetabix公司并购

弃风严重致内蒙等六省区被红色预警 今年不得新建风电--能源局
路透北京2月22日 - 中国国家能源局周三称，内蒙古、黑龙江、吉林、宁夏、甘肃、新疆等省区为风电开发建设红色预警区域，2017年红色预警的省区不得核准建设新的风电项目，并要采取有效措施着力解决弃风问题。
路透上海11月6日电---中国最大的食品集团之一光明食品(集团)有限公司周一稍晚宣布,其对英国谷物类食品制造商Weetabix Food公司60%股份的并购已经完成交割,後者的价值为12亿英镑(包括企业股权和负债).这次交易是中国食品行业最大宗的海外并购.
光明食品集团通过这次并购成功进入英国以及全球食品市场,而光明食品将会全力支持Weetabix的业务增长和国际业务上的发展,焦点将放于亚洲市场的潜力,特别是中国市场的发展.光明食品将向Weetabix开放其所有的中国销售渠道,包括在中国逾10万个零售终端.
光明集团新闻稿称,这将使Weetabix产品更迅速走进中国的家庭.Weetabix也正在针对中国消费者的口味、饮食习惯和市场需要,研发新口味的产品,适当时候将会推出市场.
目前,中国谷物麦片市场以每年20%的速度增长,消费者对於预包装和便利的健康食品的需求正与日俱增.
光明食品董事长王宗南先生表示,"Weetabix拥有优良的产品组合和一流的生产标准和创新的佳绩.我们有信心,在光明食品助力下,Weetabix今後在中国的销售增长将可望高於中国谷物麦片市场年均增长水平."
去年8月,光明食品集团宣布收购澳大利亚食品企业Manassen公司75%的股权,收购价3.975亿澳元;而光明集团旗下光明乳业(600597.SS)收购新西兰乳业公司Synlait Milk Limited多数股权.不过,光明食品其他海外收购亦遭遇多次失败,包括澳洲CSR(CSR.AX)的糖业部门及法国酸奶制造商Yoplait、英国联合饼干公司等.
Weetabix是英国以至全球领先的谷物类食品制造商,总部设在英国北安普敦郡,产品出口到全球逾80个国家.其除了具代表性的Weetabix品牌外,公司还同时管理一个多元化的产品组合,其中包括英国第一位的麦片品牌Alpen.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月22日 - 中国国家能源局周三称，内蒙古、黑龙江、吉林、宁夏、甘肃、新疆等省区为风电开发建设红色预警区域，2017年红色预警的省区不得核准建设新的风电项目，并要采取有效措施着力解决弃风问题。
路透北京2月22日 - 中国保监会周三称，今年要把防控风险放到更加重要的位置，将进一步强化资金运用监管，加强股权股票投资监管，提高境外投资能力标准，严厉打击保险资金短期炒作、恶意进入上市公司管理等行为。
路透上海2月22日 - 中国股市沪综指周三小幅收升，续创近三个月新高。分析师指出，基于商品涨价和企业盈利改善预期，今日建材、白酒等板块走势仍较强，不过这些板块近期已累积不小涨幅，后续上涨空间已有限，市场观望情绪则依然浓厚，大盘料维持窄幅整理走势。