滇桂建设沿边金改试验区 实施人民币跨境业务创新等试点

路透北京11月27日 -中国云南省称，国务院同意云南、广西建设沿边金融综合改革试验区，央行等11个部委办日前印发作为试验区指导性文件的区域金改方案，将实施人民币跨境业务创新和促进贸易投资便利化等10项试点任务。

云南省政府周三发布通知称，试点任务还有完善金融组织体系、培育发展多层次资本市场、推进保险市场发展、加快农村金融产品和服务方式创新、加强金融基础设施建设的跨境合作、完善地方金融管理体制、建立金融改革风险防范机制和健全跨境金融合作交流机制。

“有利于推动跨境人民币业务创新发展，促进人民币周边区域化和可自由兑换进程，通过加强与周边国家金融交流与合作，全面提升云南对外开放水平和贸易投资便利化程度。”通知称。

推动跨境人民币业务创新方面，将重点实施跨境人民币双向贷款业务促进跨境结算便利化、人民币特许兑换业务、人民币现钞出入境管理、货币挂牌交易和人民币海外投贷基金、推动人民币与周边国家跨境清算和结算体系建设等试点任务。

为促进贸易投资便利化，重点实施个人境外直接投资，企业外汇资本金集中运营管理，试验区外资股权投资企业资本金意愿结汇等试点。

滇桂两省试验区主要包括昆明、南宁市在内的15个州市，总面积31.77万平方公里，人口4419万人。两省在跨境人民币结算总量居西部地区的主要部分。

欲浏览云南省政府通知，请点选 here（完）

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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