广汇汽车拟借壳美罗药业 注入资产规模逾230亿元

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透上海12月6日 - 停牌近三个月的中国美罗药业(600297.SS)周六披露重大资产置换方案，拟以除可供出售金融资产外的全部资产和负债，与中国最大汽车经销商--广汇汽车服务股份公司100%股权进行置换。
刊登在上海证交所的公告称，经交易各方协商确定，置入的广汇汽车100%股权作价235.77亿元人民币左右，而美罗置出资产作价7.49亿元。置换之间的差额228.3亿元，将由美罗药业按交易对方各自享有的广汇汽车股权比例，分别向交易对方发行股份购买，发行价格为7.56元/股。
广汇集团、China Grand Automotive (Mauritius) Limited是广汇汽车的两个最大股东，分别持股44.2531%和33.3541%。
置出资产将由美罗集团或其指定的第三方予以承接，美罗集团向广汇集团支付其持有的3,000万股美罗药业股票作为承接置出资产的对价。
汤森路透旗下IFR此前援引知情人士的话报导称，中国广汇汽车已经决定搁置在香港最高至8亿美元的首次公开发行(IPO)，并正在考虑是否在中国A股上市。
此后另据上报给监管机构的文件及知情人士消息，德州太平洋集团(TPG)将退出在广汇汽车的全部投资，将权益出售给海通国际(0665.HK)以及一家第三方投资者。
中国证券报周六报导并指出，据工商讯息显示，广汇汽车成立于2006年，现注册资本42.5亿元，孙广信为法人代表及董事长。据介绍，至2014年6月30日，广汇汽车共经销超过50个品牌，是中国覆盖汽车品牌最广泛的汽车经销商。其中，50间4S店经销九个高端品牌；329间4S店经销20个中端品牌，中高端品牌的4S店数量占比达94.3%。
财报显示，2013年，广汇汽车各项业务收入约为840.6亿元，2014年上半年收入则为435.8亿元左右。广汇集团承诺，广汇汽车2015、2016、2017年净利润不低于18.3亿元、23.2亿元和28亿元左右。
此外，美罗药业还将以8.40元/股的价格募集不超过60亿元的配套资金，用于收购汇通信诚16.67%股权及发展乘用车融资租赁业务。
整个交易完成后，美罗药业控股股东将变更为广汇集团，实际控制人将变更为孙广信。
美罗药业于9月15日起停牌，上交易日收报10.31元。在停牌前的一个月内股价已大涨逾 21%。（完）
欲浏览详情，请点击上海证交所网站 here
(发稿 林高丽; 审校 张喜良)
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