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中国财经 | 2016年 5月 13日 星期五 09:40 BJT

葛洲坝拟参与贵州PPP项目 合作投资规模约600亿元

路透上海5月13日 - 中国大型基建企业--中国葛洲坝集团股份有限公司(600068.SS)周五公告称，公司与贵州省政府签订战略合作协议，拟以PPP模式积极参与贵州省项目投资建设，双方合作投资规模约合600亿元人民币。

按照协议，贵州省政府与葛洲坝将在基础设施、公共服务、民生保障、健康服务、生态发展、制造产业、房地产、石油天然气管网等领域进行紧密合作。

葛洲坝表示，合作协议的签署对公司2016年度经营业绩不构成重大影响。此次合作有利于公司发挥在基础设施建设方面的综合业务优势，有利于公司的长远发展。

葛洲坝此前发布的业绩报告显示，2015年PPP项目签约总金额为535.78亿元，占公司国内签约总额的64%。

葛洲坝股票周四收报6.02元，近一个月下跌0.26%。（完）

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(发稿 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)

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