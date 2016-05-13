葛洲坝拟参与贵州PPP项目 合作投资规模约600亿元

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海5月13日 - 中国大型基建企业--中国葛洲坝集团股份有限公司(600068.SS)周五公告称，公司与贵州省政府签订战略合作协议，拟以PPP模式积极参与贵州省项目投资建设，双方合作投资规模约合600亿元人民币。
按照协议，贵州省政府与葛洲坝将在基础设施、公共服务、民生保障、健康服务、生态发展、制造产业、房地产、石油天然气管网等领域进行紧密合作。
葛洲坝表示，合作协议的签署对公司2016年度经营业绩不构成重大影响。此次合作有利于公司发挥在基础设施建设方面的综合业务优势，有利于公司的长远发展。
葛洲坝此前发布的业绩报告显示，2015年PPP项目签约总金额为535.78亿元，占公司国内签约总额的64%。
葛洲坝股票周四收报6.02元，近一个月下跌0.26%。（完）
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(发稿 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。