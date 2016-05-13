葛洲坝拟参与贵州PPP项目 合作投资规模约600亿元

路透上海5月13日 - 中国大型基建企业--中国葛洲坝集团股份有限公司(600068.SS)周五公告称，公司与贵州省政府签订战略合作协议，拟以PPP模式积极参与贵州省项目投资建设，双方合作投资规模约合600亿元人民币。

按照协议，贵州省政府与葛洲坝将在基础设施、公共服务、民生保障、健康服务、生态发展、制造产业、房地产、石油天然气管网等领域进行紧密合作。

葛洲坝表示，合作协议的签署对公司2016年度经营业绩不构成重大影响。此次合作有利于公司发挥在基础设施建设方面的综合业务优势，有利于公司的长远发展。