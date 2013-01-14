郭树清：RQFII和QFII投资规模可扩大至目前10倍（更新版）

海航实业拟向新加坡物流商CWT提全面收购 涉资高至77亿港元
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
* RQFII和QFII规模可扩大到目前10倍水平
* 适当时候推动QDII2
* 研究推出RQFII2,并推广至个体投资者可能性
* 助B股公司优化投资
(修饰标题用字,新增分析师言论)
路透香港1月14日 - 中国证监会主席郭树清周一称,RQFII(人民币合格境外机构投资者)和QFII(合格境外机构投资者)的投资规模,可以扩大到目前10倍的水平.
他在港出席"亚洲金融论坛"时表示,"QFII和RQFII目前在股市的投资占比为1.5-1.6%,希望这个规模可以扩大9-10倍."
"同时,我们会进一步做更多工作、改善现有投资环境,包括QDII(合格境内机构投资者)结构进一步优化,将来在适时推动QDII2(合格境内个人投资者)."郭树清说.
中国人民银行近日召开工作会议指出,在扩大人民币跨境使用方面,将简化跨境贸易人民币结算手续和审核流程;继续支持香港等境外人民币市场发展,鼓励人民币在境外的使用和循环;开展跨境个人人民币业务;并稳妥推进RQFII试点,积极做好合格境内个人投资者(QDII2)试点相关准备工作.
郭树清还表示,他与一些香港机构投资者谈论了推出RQFII2,并把它推广至个体投资者的可能性.同时帮助B股的公司做更好的优化投资,并欢迎海外企业、投资者参与到未来期货融资、期货投资行列当中.
他指出,去年中证监放宽中国大陆企业来港上市,下一步将探讨中港两地期货、财富管理业务合作,并支持跨境ETF(交易所买卖基金)和跨境债券市场发展.
申银万国表示,QDII2对香港市场会是一个利好消息,因假如内地个人投资者获允许来港买股票的话,对市场流动性会有显着改善;现时不少两地挂牌的小型股份,其H股往往比内地上市的股份便宜.
继深市中集集团(000039.SZ)(2039.HK)成功实现B股转H股之后,多家B股公司也跃跃欲试.据上海证券报此前报导,包括上柴股份(600841.SS)(900920.SS)在内的多家沪市B股公司正积极筹划解决B股出路事宜.此外,正在筹划重大事项的内地房地产龙头万科(000002.SZ)200002.SZ目前仍继续停牌,此前有消息指其亦计划进行B转H股.
为配合人民币国际化的推进,人民币资本项下开放的渠道于2012年加速,继年内监管层追加RQFII额度2,000亿元人民币后,去年末中国央行又正式批准深圳前海地区的跨境人民币贷款业务.
据中国国家外汇管理局最新数据显示,截止去年12月底,中国已批准RQFII增至24家.在12月增加2,000亿元额度后,RQFII总额度增至2,700亿元;而QFII额度亦由原来的300亿美元,增至800亿美元.
中国股市标杆指数沪综指.SSEC去年最多一度下跌至1,949点的三年最低,较2011年收盘点位最多下跌逾10%.惟自去年12月4日大盘开始反弹起,沪综指一个月内累计上涨了近17%.(完)
(记者 雷美珍; 撰写 梁慧仪; 审校 张喜良/林高丽)
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