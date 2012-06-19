古越龙山回应黄酒或致癌报导

四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区--调查
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
路透上海6月19日电---针对近日香港媒体称国内三款黄酒或会致癌的报导,中国大型黄酒企业--浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(600059.SS)周二公告称,报导中所指的氨基甲酸乙酯(EC)为自然发酵产生,而且公司产黄酒EC含量远低於海外水果白兰地酒的限量标准.
上周五香港媒体根据香港消费者委员会的检测结果报导称,16款黄酒饮品中含有EC,其中古越龙山二款产品和塔牌一款产品EC含量超过0.2毫克(mg)/千克.而EC是一种可能致癌的物质.之後一些超市将多款绍兴黄酒下架.
古越龙山的公告指出,黄酒是一种传统食品(饮料酒),有数千年的饮用历史,至今尚无发现人体因饮用黄酒致癌的事例.而EC普遍存在於各种酒类及其他发酵食品中,是自然发酵产生的极微量化合物.
公告称,目前中国对酒类中的EC含量尚无限量标准.国际上对食品及酒类中的EC含量控制的规定也较少,欧盟建议对水果白兰地的EC含量上限值为400ug/升(0.4mg/kg),法国和瑞士对水果白兰地的EC含量上限值为1000ug/L(1.0mg/kg),美国、韩国等国家对水果白兰地的EC含量没有明确的上限标准.
公告指出,香港媒体所指的古越龙山两款产品,去年销售额为54.29万元人民币,约占公司总销售额的0.04%.
中国证券报周二并引述古越龙山董事长傅建伟指出,黄酒"致癌"被夸大,适量饮用黄酒不会对人体健康造成损害.不过他亦表示,该事件会对公司产品的国内市场的销售造成一定的影响.
古越龙山周一临时停牌一天,因媒体报导需澄清,上周五该股收报14.59元,跌逾4%.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
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