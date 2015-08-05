2013年底政府负债超过56万亿元 同比增近两成--中国社科院

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月5日 - 新华社援引中国社科院称，截至2013年底，中国政府负债超过56万亿元人民币，同比增长近两成；同期政府资产总额111.9万亿元，同比增长近一成，增速远低于负债增速。
社科院财经战略研究院发布的中国政府资产负债表并显示，56万亿元的负债中，2013年政府负有偿还责任的债务约20.7万亿，其它政府债务近10万亿，国有金融机构不良资产3.8万亿，政策性银行发行债券近9万亿，社保基金缺口10万亿。
“数据显示，我国的资产规模大、情况良好，足以应对政府债务，”报导援引社科院财经战略研究院研究员杨志勇称。
在谈及2013年政府债务同比增幅近两成的原因，他表示地方政府债务的攀升可能是重要因素。
近几年来政府总资产规模均为负债规模两倍左右，而政府净资产与GDP大致持平，2012年政府净资产为GDP的101.51%，2013年政府净资产为GDP的94.94%。
以下为2010-2013年中国政府资产负债详情（单位：万亿元人民币）：
2013年 2012年 2011年 2010年
资产 111.9 101.8 85.5 106
负债 56 47 44 40.5
事实上，中国目前尚无真正意义上的政府资产负债表。报导援引专家称，目前中国实行以收付实现制为核算基础的预决算报告制度，主要反映政府预算收支等流量情况，不存在以一级政府作为主体的资产、负债的合并数据。
而根据去年年底国务院印发《权责发生制政府综合财务报告制度改革方案》，2020年地方政府资产负债表需要向外界公开，资产和负债都将明晰。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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