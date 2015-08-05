2013年底政府负债超过56万亿元 同比增近两成--中国社科院

路透北京8月5日 - 新华社援引中国社科院称，截至2013年底，中国政府负债超过56万亿元人民币，同比增长近两成；同期政府资产总额111.9万亿元，同比增长近一成，增速远低于负债增速。

社科院财经战略研究院发布的中国政府资产负债表并显示，56万亿元的负债中，2013年政府负有偿还责任的债务约20.7万亿，其它政府债务近10万亿，国有金融机构不良资产3.8万亿，政策性银行发行债券近9万亿，社保基金缺口10万亿。

“数据显示，我国的资产规模大、情况良好，足以应对政府债务，”报导援引社科院财经战略研究院研究员杨志勇称。

在谈及2013年政府债务同比增幅近两成的原因，他表示地方政府债务的攀升可能是重要因素。

近几年来政府总资产规模均为负债规模两倍左右，而政府净资产与GDP大致持平，2012年政府净资产为GDP的101.51%，2013年政府净资产为GDP的94.94%。

以下为2010-2013年中国政府资产负债详情（单位：万亿元人民币）：

2013年 2012年 2011年 2010年

资产 111.9 101.8 85.5 106

负债 56 47 44 40.5

事实上，中国目前尚无真正意义上的政府资产负债表。报导援引专家称，目前中国实行以收付实现制为核算基础的预决算报告制度，主要反映政府预算收支等流量情况，不存在以一级政府作为主体的资产、负债的合并数据。

而根据去年年底国务院印发《权责发生制政府综合财务报告制度改革方案》，2020年地方政府资产负债表需要向外界公开，资产和负债都将明晰。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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