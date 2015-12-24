财政部将联合社保基金和中国人保共同设立长城资管股份公司--长城资管副总裁

路透北京12月24日 - 中国长城资产管理公司副总裁胡建忠周四表示，财政部将联合社保基金和中国人寿保险共同设立长城资产管理股份有限公司，预计将于明年1月挂牌，并从二季度开始引入战略投资者。

他在银监会新闻发布会上并称，将引进5至8家战略投资者，持股20%左右，引战成功后将择机在境内外上市。

“目前投资人都希望长期投资，明年元月会挂牌，二季度引战，2017年达到上市基本条件和标准，并根据资本市场的情况择机上市。”他称。

他表示，目前已经对几个资本市场进行了比较分析，同时做内地和香港上市的各项准备，预计2017年上半年具备两地上市条件，会选择合适的时间和地点上市。

目前，长城资产已着手准备引战前期准备，开展引战上市相关问题的研究，并与近60家意向投资者和10余家国际知名投行进行沟通，并在境外开展了数场非交易性路演。（完）