中国上半年国际收支保持“双顺差”

* 上半年经常和资本与金融项目继续"双顺差"

* 跨境资本流动呈现双向变化

* 资本与金融项目一季度顺差,二季度逆差

* 资本项目逆差≠外资集中撤离--外管局

* 经常项目顺差、资本项目逆差的格局将成为常态

路透北京9月12日电---中国今年上半年国际收支继续保持"双顺差",经常项目顺差占同期国内生产总值(GDP)比例已从2007年历史峰值10.1%大幅回落至2.1%.

中国国家外汇管理局公布正式数据称,今年上半年经常项目顺差772亿美元,资本和金融项目顺差则大幅缩减至149亿美元,国际收支趋向已更平衡,上半年国际收支总顺差已回落至2005年同期的顺差水平,同比下降66%.

"我国经常项目顺差、资本项目逆差的国际收支平衡格局将成为常态,有利於推进藏汇于民,...跨境资本双向波动不可避免,"刊登在外管局网站报告称,中国货物贸易持续顺差、外汇储备规模雄厚,料能够承受跨境资本流动的冲击.

外管局并表示,鉴於世界经济低迷,国际大宗商品价格回落压低国内进口成本,下半年中国国际收支有望保持基本平衡,而货物贸易有望继续保持较大顺差.

今年上半年,中国货物贸易顺差1,128亿美元,增长29%.

"总体看,只要国内外不发生重大突发事件,全年我国国际收支仍有望实现基本平衡."外管局称.

中国社科院政经所国际金融研究室副主任刘东民对路透表示,对於中国这麽体量的大国,经常账户顺差的减少可能将来会出现,而出现一点资本与金融账户的逆差也是正常.

"我们不要把以前十年的发展模式作为一个唯一健康的模式,实际上,模式始终不变才是最大的危险."刘东民称,"到年底之前,资本流入中国的速度就会加速,四季度出现双顺差的概率非常大."

近年来,中国顺差正逐步减少,国际收支状况趋向基本平衡.经常项目顺差与国内生产总值之比由2007年的历史峰值10.1%逐步回落,2011年该比例为3%左右,处於国际公认的合理区间.

**资本项目逆差≠外资集中撤离**

中国跨境资本流动已呈双向变化,今年第一季度,中国资本和金融项目由2011年第四季度的逆差290亿美元转为顺差561亿美元,二季度则在实体经济增速趋缓、欧债危机继续发酵等因素作用下再现逆差.

刊登在外管局网站的新闻稿并称,中国2012年二季度经常项目顺差537亿美元;资本和金融项目逆差412亿美元,为继去年四季度以来再次出现逆差.

"这主要是受国内外因素的共同影响,但不等於外资大规模集中撤离,"外管局报告称,今年4月进一步扩大人民币汇率浮动区间,大幅减少央行外汇干预以後,更加强化了经常项目顺差、资本项目逆差的国际收支自主平衡格局,而从统计细项数据看,外资主动撤离的迹象尚不明显.

刘东民认为,上半年以来,人民币升值预期明显减弱,导致一部分资本部分外流,但这是跟以前疯狂的资金涌入相比较的,中国资本与金融账户顺差减少并不严重.

他并指出,欧洲央行新的救助计划短期内解决欧债危机是重大利好,资本追求美元安全港效应逐步下降,资本会更多流入经济发展较快的新兴发展国家,"在往後几个月,中国的双顺差格局会更明显,特别是金融资本账户,顺差规模会明显加快,毕竟中国还是全球经济增长最快的区域."(完)

欲了解详情,请点选中国外管局网站(www.safe.gov.cn)

--发稿 赵红梅/李文科; 审校 张喜良

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