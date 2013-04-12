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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 12日 星期五 10:33 BJT

中国H7N9禽流感病例增至38例 10人死亡

中国人民广播电台周四报道称，中国新增五例已确诊人感染H7N9禽流感病例，全国确诊病例增至38人，其中死亡病例新增1例至共十例。在新增确诊病例中，包括上海三例，江苏两例。中国有关部门与世卫组织此前称，目前H7N9禽流感病例处于散发状态，未发现人际间传染的证据。路透

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