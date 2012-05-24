汉龙矿业因融资难推迟收购澳洲矿企

路透墨尔本5月24日电---中国汉龙矿业和澳洲矿企Sundance Resources(SDL.AX)已同意,推迟汉龙斥资13.4亿澳元(13亿美元)收购Sundance的时间至11月,因汉龙公司难以从中国获得融资.

这笔交易自去年7月首次公布以来已拖延很久,是中国不愿大举押注高风险海外资源项目的最新例证,因国内经济增长步伐存在不确定性.

汉龙矿业觊觎Sundance位於非洲西部刚果和喀麦隆边境的47亿美元Mbalam铁矿石项目,这被视作一个主要的新铁矿石资源,可促使中国摆脱对澳洲和巴西铁矿石的依赖,分散铁矿石来源.

中国驻澳洲大使近日表示,在成本日益攀升的环境下,启动大项目和运营作业颇为艰难,令中国公司及贷款机构对於开展大型投资有所迟疑.

Mbalam项目预计年产铁矿石3,500万吨.而全球第四大铁矿石生产商澳洲Fortescue Metals Group(FMG.AX)今年的预计产量为5,500万吨.

汉龙矿业持有Sundance的18.6%股份,曾在去年11月期望邀请国家开发银行支持其收购行动,但目前将融资截止日期延後至8月31日.

此番收购还需获得澳洲外资投资审核局(FIRB)的批准,Sundance称预料在6月30日获批.(完)

--编译 肖群英;审校 张明钧

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