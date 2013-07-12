楼继伟称中国经济不会硬着陆

中国财政部长楼继伟称，中国经济不会出现硬着陆，预计实现全年GDP增长7%没有太大问题。他并表示，中国经济放缓的同时，经济结构调整取得了成效，经济增长的质量有所提高。中国政府年初确定的今年GDP增幅目标为7.5%，楼继伟的此番表态亦引发市场诸多猜测。图为北京CBD街景。路透