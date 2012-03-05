中国医院改革势在必行--卫生部长

路透北京3月4日电----新华社周日援引卫生部部长陈竺的话报导称，医院必须根除腐败，并停止通过销售高价药来谋取最大利润。

中国正在改革其医疗制度，并从2003年以来取得了明显进步。中国现在基本实现全民医疗保险，并对不断增加的基本药物进行大幅补贴。

但中国依然面临很多挑战，包括缺乏国家对医院的投资，因此，药品销售成为医院收入的主要来源。

陈竺表示：“以药补医，包括加成部分、流通过程虚高部分，都必须革除，否则再多的钱也堵不了黑洞。””

当地媒体2月份援引陈竺的话报导称，国家基本药物目录从现有的307种扩展至逾800种。

周日的报导称，基本药物目录将包括一些专科用药，但未给出细节。

陈竺表示：“要撬动价格机制改革，原来有以药补医，医疗服务价格被扭曲。现在要把过低的护理费、诊疗费、手术费提上来，有降有升，总量控制，调整结构。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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