中国医院改革势在必行--卫生部长

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京3月4日电----新华社周日援引卫生部部长陈竺的话报导称，医院必须根除腐败，并停止通过销售高价药来谋取最大利润。
中国正在改革其医疗制度，并从2003年以来取得了明显进步。中国现在基本实现全民医疗保险，并对不断增加的基本药物进行大幅补贴。
但中国依然面临很多挑战，包括缺乏国家对医院的投资，因此，药品销售成为医院收入的主要来源。
陈竺表示：“以药补医，包括加成部分、流通过程虚高部分，都必须革除，否则再多的钱也堵不了黑洞。””
当地媒体2月份援引陈竺的话报导称，国家基本药物目录从现有的307种扩展至逾800种。
周日的报导称，基本药物目录将包括一些专科用药，但未给出细节。
陈竺表示：“要撬动价格机制改革，原来有以药补医，医疗服务价格被扭曲。现在要把过低的护理费、诊疗费、手术费提上来，有降有升，总量控制，调整结构。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。