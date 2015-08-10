中国医疗改革起步即遇阻

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海8月10日（记者 Adam Jourdan） - 创业者李天天原来是一名医生，他的健康科普平台“丁香医生”连接着中国200万医生，并吸引了腾讯 入股。他的经历是中国医疗改革的缩影。

丁香医生正是中国政府寻求提供支持的平台。3月，中国公布医疗卫生体系五年规划，提出通过远程医疗、互联网和技术推动医疗服务。

但实际情况却远非如此：丁香医生正在控制与公立医院合作、帮助医生和病人在网上沟通的计划，正是因为缺乏政府支持、以及与中国公共医疗行业合作时遇到障碍。

“高层讲了很多好听的故事，互联网+、推动力、政策变革，但下面没变化，”李天天对路透说道。“这和市场、资本或技术无关，这些都已经发展的很好了……问题在于监管、法律和支持体系。”

李天天的处境反映了医改在技术、网上售药、医院私有化和医生薪酬等方面的障碍。

“（投资者们）总在问：宏观上有利吗？政府和监管环境支持吗？”麦肯锡副董事Alexander Ng说道。

“如果存在很多负面的声音，这可能导致投资者放弃或计算更高的风险溢价。”

中国加强了关于医改的言论，鼓吹将加大对外资进入医疗服务业的准入、提升技术的作用、以及推动药物销售从以公立医院为主转向零售市场。

路透数据显示，上述措施有助于吸引医疗行业的并购投资，年初至今并购规模接近300亿美元，较2014年同期增加五倍。去年医疗并购已经大增。

虽然政府的长期目标远大，但是业内人士称改革被搁置，因为存在IT系统崩溃和分散等技术问题、监管机构间的博弈、以及占行业主导地位的国有企业的阻力。

九洲大药房 首席财务官赵明指出，鉴于经销商、医院、保险部门等的既得利益，改革速度并不快。

卫计委没有对寻求置评的传真做出回应。

比如网上处方药销售本应得到批复，但赵明和其他业内人士称由于监管方面的顾虑以及国有医院和分销商的反对，该计划今年已被推迟。

此类阻碍对一些寻求扩大在线业务的药品连锁企业、以及阿里巴巴等想要进入网上处方药领域的技术巨头都形成了打击。(完)