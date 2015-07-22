中国年底前使大病保险覆盖所有城乡居民基本医保参保人--常务会议

路透北京7月22日 - 中国国务院常务会议周三确定，全面实施城乡居民大病保险，2015年底前使大病保险覆盖所有城乡居民基本医保参保人，对参保大病患者需个人负担的医疗费用给予保障，今年支付比例达到50%以上，今后还要逐步提高，到2017年，建立比较完善的大病保险制度。

中国政府网刊登的新闻稿显示，按照收支平衡、保本微利的要求，原则上由政府招标选定商业保险机构承办大病保险，保费实行单独核算，确保资金安全和偿付能力。

会议并称，与医疗救助等紧密衔接，对经大病保险支付后自付费用仍有困难的患者，由医疗救助、慈善救助等给予帮助，共同发挥托底保障功能，有效防止发生家庭灾难性医疗支出。

会议并部署加快转变农业发展方式，走安全高效绿色发展之路。完善补贴、价格等机制，大力转变农业经营、生产和资源利用方式。对接市场需求优化农业结构，鼓励发展种养结合循环农业，推广主要农作物轮作和间作套作，实施马铃薯等主食加工提升行动，积极发展草食畜牧业。

会议表示，要推进多种形式的适度规模经营，培育新型经营主体，加强耕地保护，引导农户依法有序流转承包地，鼓励发展规模种养业、农产品加工业和农村服务业，推进生产、加工、物流、营销等一体化发展，延伸价值链。力争到2020年实现化肥和农药使用量零增长，提高农产品质量。（完）

(发稿 倪蔚丹 审校 曾祥进)

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