中国绿叶医疗将收购澳洲第三大私有医院经营企业

上证所今年对于并购重组监管将严防杠杆和跨界等五大风险
路透上海1月20日 - 中国上海证券交易所周五表示，今年在上市公司并购重组监管方向，将严防杠杆风险、跨界风险、整合风险等五大风险，并全面提升服务国家战略能力，在混合所有制改革、上市公司走出去等方面给予上市公司咨询和培训等方面的扶持。
路透悉尼12月7日 - 中国绿叶医疗集团与澳洲医院经营企业Healthe Care表示，绿叶医疗已同意买下Healthe Care。这是绿叶医疗首次进军医院经营业务。
最终的收购价未披露，不过澳洲当地媒体曾报导称，该笔交易价值9.38亿澳元(6.88亿美元)。
绿叶医疗在竞争中击败了霸菱私募股权公司与贝恩资本等对手。Healthe Care是澳洲第三大私有医院经营企业。
消息人士不愿具名，因未获授权对该交易置评。
“我非常相信，Healthe Care将为我们提供一个平台，让我们能够建立一家世界级和非常成功的医疗服务企业，不仅限于澳洲和中国，还将包括许多其他的亚洲国家，”绿叶集团董事局主席刘殿波表示。
绿叶医疗集团隶属于民营企业绿叶集团，巴克莱为其提供咨询服务。
Archer Capital在2011年以2.3亿澳元从AMP Private Equity手中买下Healthe Care。摩根士丹利和Luminis Partners为是次交易的顾问。
Healthe Care网站上的信息显示，该公司在澳洲的五个州共经营着17家私营医院，拥有超过1,800张病床。(完)
(编译 徐文焰；审校 白云)
路透上海1月20日 - 中国上海证券交易所周五表示，今年在上市公司并购重组监管方向，将严防杠杆风险、跨界风险、整合风险等五大风险，并全面提升服务国家战略能力，在混合所有制改革、上市公司走出去等方面给予上市公司咨询和培训等方面的扶持。
路透北京1月20日 - 中国央行周五公布贷款投向数据显示，截至去年12月末，个人购房贷款余额19.14万亿元，同比增长35%；全年增加4.96万亿元，同比多增2.31万亿元。
路透上海/北京1月20日 - 人民币兑美元即期周五微收升，中间价则跌逾120点。交易员指出，今日市场略偏购汇，可能一定程度上受到央行"临时流动性便利"操作的影响，不过整体结购汇较为平衡。而美国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。