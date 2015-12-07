中国绿叶医疗将收购澳洲第三大私有医院经营企业

路透悉尼12月7日 - 中国绿叶医疗集团与澳洲医院经营企业Healthe Care表示，绿叶医疗已同意买下Healthe Care。这是绿叶医疗首次进军医院经营业务。

最终的收购价未披露，不过澳洲当地媒体曾报导称，该笔交易价值9.38亿澳元(6.88亿美元)。

绿叶医疗在竞争中击败了霸菱私募股权公司与贝恩资本等对手。Healthe Care是澳洲第三大私有医院经营企业。

消息人士不愿具名，因未获授权对该交易置评。

“我非常相信，Healthe Care将为我们提供一个平台，让我们能够建立一家世界级和非常成功的医疗服务企业，不仅限于澳洲和中国，还将包括许多其他的亚洲国家，”绿叶集团董事局主席刘殿波表示。

绿叶医疗集团隶属于民营企业绿叶集团，巴克莱为其提供咨询服务。

Archer Capital在2011年以2.3亿澳元从AMP Private Equity手中买下Healthe Care。摩根士丹利和Luminis Partners为是次交易的顾问。

Healthe Care网站上的信息显示，该公司在澳洲的五个州共经营着17家私营医院，拥有超过1,800张病床。(完)