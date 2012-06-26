河南明确首套房“认房不认贷” 贷款利率七折优惠--报载

资料图片 在河南固始的一处住宅区，建筑工人与放羊农民相向而过。 REUTERS/David Gray

路透北京6月26日电---中国地方政府松绑房地产调控再起波澜,松绑力度有所提升.上海证券报周二报导,河南住房和城乡建设厅联合六部门周一出台支持刚需的楼市微调新政,明确首套房"认房不认贷",并原则上给予基准利率下浮30%幅度内的优惠.

河南六部门出台的《关於支持刚性需求促进房地产平稳健康发展的若干意见》规定,凡家庭名下(含借款人、配偶及未成年子女)无房产登记购房的均视为首套房,金融机构在风险收益平衡的基础上,原则上应给予基准利率下浮30%幅度内的优惠.

上海证券报援引伟业我爱我家集团副总裁胡景晖分析指出,本次河南新政的最大亮点,就是将首套住房的"认房又认贷",确定为"认房不认贷",这一政策有利於释放合理的改善住房需求,可供当前一线城市和部分二线城市地方政府出台政策所参考.

意见还鼓励银行业金融机构积极向资质和市场信誉良好的房地产企业发放贷款,用於建设中小户型、中低价位的普通商品住房.并要求金融机构进一步完善房地产信贷风险管理制度,普通商品房和保障性住房项目的最低资本金比例按不低於20%执行.

同时,提高住房公积金贷款额度,提高幅度原则上不低於原贷款额度的15%,且为支持缴存职工购买套型建筑面积90平方米(含)以下首套自住房,首付房款比例下调至不低於20%.

据中原地产统计,去年下半年来,先後有北京、上海、杭州、长春、芜湖、沈阳等近40个城市出台政策微调,内容涉及限购政策、土地出让、普通住宅标准、税收优惠以及购房补贴等,个别城市的微调因触及楼市限购政策底线而被叫停.

分析人士指出,河南新政相比之前近40个城市微调楼市的力度继续增加,"认房不认贷"的政策出发点是鼓励真实自住,实际执行可能性较大,无疑将推进市场复苏,但是,在目前市场的敏感度下,该政策可能会被解读为松绑行为因而被叫停.

中央房地产调控的基调并未有改变.在降息後,包括住建部、央行、发改委、银监会等部委多次释出房地产不会放松的信号,对地产政策可能松动多次辟谣.

央行此前就表示,央行和监管部门对个人住房贷款一直实施有效的政策引导和审慎性监管,个别媒体称"央行特急文件规定首套房贷利率最低可七折",有意曲解央行政策意图,有市场炒作之嫌.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 林高丽

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