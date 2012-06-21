中国恒大地产遭狙击股价急挫 分析师对Citron报告存疑

* Citron Research质疑恒大造假,无力偿债

* 恒大股价最多急挫两成,单日市值蒸发76亿港元

* 公司称指控失实,将再做进一步澄清

* 分析师对Citron报告存疑,指计算方法不准确

记者 梁慧仪

路透香港6月21日电---喜食中国民营企业的沽空机构又有动作,内房股恒大地产(3333.HK)成为Citron Research质疑账目造假的最新目标,拖累公司股价周四最多急挫两成.虽恒大已火速"扑火",但投资者信心仍难免受到动摇,令公司单日市值蒸发逾76亿港元.

以美国加洲为基地的沽空机构Citron Research在其网站发布报告,质疑以销售额计在中国排行第二的恒大地产财务造假和无力偿还,"我们的研究表明,贿赂、过度支出以及表外交易支撑起了恒大的财务报表."报告称.

恒大股价以暴跌做出反应,公司股价早盘最多曾下挫两成,跌至3.6港元,为自5月22日以来的盘中低点.收盘跌幅则缩窄至11.38%,报3.97港元,成交额激增至37.1亿港元,居主板成交之首.

"本公司谨此澄清该报告中的指控乃属失实.公司会稍後进一步发出澄清公告."恒大地产在午盘开市前发出声明澄清.

对於该事件,部分分析师以"别有用心"形容Citron Research的报告.

"现在的报告可以完全没有管制,喜欢写什麽便什麽,...一定是'有心人'的所为,但问题(内容)有多真实?我们无法得知."京华山一研究部主管彭伟新称.

"这肯定敲响了警号,报告所指相当直接."一名不愿具名的房地产基金经理称."我们希望从管理层方面获得更多的讯息,我也肯定他们会有其本身的另一个故事告诉投资者."

Citron Research发表长达57页的报告,指恒大地产自2006年以来,其资产增长超过20倍,远超同侪如中国海外、华润置地(1109.HK)、碧桂园(2007.HK)等.此外,公司以其大规模及低成本的土地储备为其主要竞争优势.而在中国对房地产行业收紧流动性下,恒大地产仍对投资界表示公司资本和流动性充裕.

报告质疑恒大无力偿债,并将会因市场流动性紧绌而受到严重挑战.此外,管理层至少利用六项会计欺诈方法,去掩饰公司无力偿债的事实.据其研究显示,恒大有需要作出的拨备高达710亿元人民币,而其备考股本值应为负360亿元,而非公司所报告的350亿元.

Citron Research称,恒大乃通过贿赂地方官员,以低於市价买入大量土地,而中国政府开始执行闲置土地法,恒大将面临庞大的罚款,以及交还大批土地予政府的风险.

**分析师指:Citron计算方法有误**

对於上述报告,交银国际地产分析师刘雅瀚称,报告内提到的六项会计欺诈疑点,其中有三至四项的计算方法并不准确.

"报告所指710亿元人民币拨备,其中500-600亿元都不合理,计算方法看来有点问题."他称.

但至于报告指公司通过贿赂官员低价买地,刘雅瀚认为恒大要去抗辩会有点困难,可能需要多些时间提出证据解释.

德银对恒大的清算价值(Liquidation Value,指一家公司卖出所有资产,偿付所有负债之後所剩余的现金值)作出计算,估计恒大的清算价值约为670亿港元.

"虽然Citron的报告的论点看来有所根据,但看来有不少是基於对某些事件抱怀疑态度所作的假设,明显地误解了恒大的基本业务."德银的报告称.

而据汤森路透数据,恒大地产的未偿还债券金额约28亿美元.评级机构标准普尔於5月31日发表报告,指恒大的业务风险"一般",而其财务风险"显着",风险主要因其积极以债务支持其增长胃纳.

近年多家上市民营企业遭受到如Citron Research、"浑水"(Muddy Waters)等沽空机构的狙击,怀疑这些民企财务造假.上月初,曾撰写报告质疑超大现代(0682.HK)造假的分析机构Anonymous Analytics,就发表报告,对於中国从事香精香料生产的华宝国际(0336.HK)的账目提出质疑.

亦有业内人士对於相关事件态度谨慎,摩根资产管理大中华投资总监王浩称,像中国地产龙头万科花了很多年时间才发展到今天的规模,如果有一家房地产商在三年内便发展神速,投资者应当小心.

"那些潜在大股东个人问题或者容易受信贷紧缩影响的公司,投资者应避之则吉."他说.

**恒大土地储备居内房之首**

将市场转往中国三线城市的恒大地产近年积极买地,截至去年底止,公司在内地的土地储备达1.37亿平方米,远高於两家龙头企业--万科和中国海外分别的3,547万平方米和3,445万平方米土地储备.

刘雅瀚表示,恒大的其中一个卖点是其土地成本便宜,这部份原因与公司将业务重点由一、二线城市转往三线城市有关,因後者的地价相对便宜.此外,除了通过"招拍挂"买入土地外,恒大不少土地都是向其他发展商买入的"二手地".

"不是说这些土地有问题,但公司要去证明没问题就可能需多一点时间."他称.

於2009年11月在港挂牌的恒大地产,近年的房地产销售表现领先同侪.去年完成合同销售额804亿元人民币,次于万科(000002.SZ)200002.SZ的1,215.4亿元;高於而以市值计香港最大内房股--中国海外(0688.HK)去年870.9亿港元的销售额.

今年头五个月,恒大的累计合同销售额为268.2亿元人民币,只完成全年目标800亿元的三分一,比中国海外、世茂房地产(0813.HK)分别完成全年目标63%及54%落後,但与富力地产(2777.HK)、碧桂园、龙湖地产(0960.HK)等则相若.(完)

(香港雷美珍对本文亦有贡献)

--审校 曾祥进

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