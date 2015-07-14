中国证监会确认已赴恒生电子核查有关线索

路透上海7月14日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周一晚表示，证监会当日已组织稽查执法力量赴恒生电子股份有限公司(600570.SS)，核查有关线索，监督相关方严格执行证监会的有关规定。

中国证券监督管理委员会周日曾表示，近日随着市场回稳，部分机构和个人借助信息系统为客户开立虚拟证券账户，借用他人证券账户、出借本人证券账户等，代理客户买卖证券等违法现象卷土重来，可能再次危及股票市场平稳运行，必须予以清理整顿。

恒生电子开发的HOMS系统是民间配资公司普遍使用的软件之一，因为这套系统可以很方便地进行融资、风控、平仓等各项业务。有市场观点认为，高杠杆配资是造成中国股市巨震的原因之一。

恒生电子周一发布公告称，市场上关于HOMS是引发股市动荡主力的说法不客观，亦非常不专业。对于证监会周日发布的相关意见，恒生电子坚决支持，将严格按照证监会相关法律法规和监管政策的要求进行清理整顿，规范相关业务活动。

中国股市自6月中旬起经历一轮惨烈下跌，最大跌幅超30%。不过沪综指已经连续三日反弹，周一收升2.4%。(完)

(发稿 吕雯瑾；审校 黄凯)

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