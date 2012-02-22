如何建起中国高收益债“防火墙”？

中国即将推出的高收益债，是否会给市场带来谈''违约''而色变的冲击？

* 应丰富参与主体,减少发行人和投资者入场限制

* 违约并不可怕,可发展违约债权回收市场等减小损失

* 可引入中间人监管机制,并实施强制性信息披露

作者 曾菱

路透上海2月22日电---中国即将推出的高收益债,是否会给市场带来谈"违约"而色变的冲击?

毋庸置疑的是,高收益必然对应着高风险.不过对於这个"新生儿",相信监管层会小心呵护,从制度建设源头上尽可能地进行风险管控.而市场人士对此的建议则是:丰富发行主体以减小系统性风险,同时发展违约债权回收市场和衍生品市场,帮助投资者减少损失.

此外,还可参照成熟市场,考虑引入中间人监管机制,即成立一个专门的第三方机构,承担对债券发行人的监管责任,立法强制发行人进行信息披露,类似于国内证监会对上市公司的监管.

"现在往往一谈(高收益债)就谈到违约破产,但是事前的基本制度建设更为重要."美国穆迪投资服务公司(Moody's)企业融资部副总裁钟汶权称.

他同时建议,中国可考虑引入海外市场成熟的中间人监管机制.并举例称,在海外的高收益债市场,每个季度都由专门负责监控的机构来公布债券发行人的财务状况,进行信息披露,同时负责召开债权人会议等."在发行人做了破坏投资者利益的行为时,如何及时地制止非常关键."

中国鼓励发展高收益债再进一步,有媒体报导称交易所债券市场将很快允许发行高收益债券产品,并推出利率互换和信用违约互换交易等衍生产品;在新产品方面,债券指数基金也在设计中.

虽然不是巧合,但现有信用债市场近期出现的违约苗头还是令投资人心有余悸.联合资信上周宣布半年内第三度调降山东海龙(000677.SZ)主体和短融债项评级,这是继"福禧事件"後,中国债市时隔六年再现C级信用债,其会否成为中国债市首个违约案例令人关注.

但事实上,即使是国际高收益市场上的违约率,也并不如想象的高.国际评级机构惠誉此前曾称,1月美国高收益市场违约率为1.7%,预计到年底升高至2.5-3%;另据穆迪报告,预计欧洲、中东和非洲地区(EMEA)高收益公司债违约率今年将维持在3%左右.

**丰富参与主体**

峻岭高万丈,并非一石成.高收益市场的发展须在参与主体方面放松限制,以吸引更多类型的发行人和投资机构入场,一则有利於分散系统性风险,二来亦能尽可能地活跃这个低流动性的市场.

"中国目前的发债主体的分布非常有特点,往往是各个行业里面最好的企业,有国家支持和政府支持的最强的企业,符合国家产业政策的政府支持的企业,"联合资信评级总监陈东明称.

中银国际董事总经理李建民认为,债券发行主体应在行业上保持较高的分散度.以目前的信用债市场为例,城投债等房地产行业债券发行人的占比相当高,这就可能导致在市场环境或政策变化的时候面临行业风险的集中爆发.

城投债是地方政府投融资平台(一般是隶属於地方政府的城市建设投资公司)作为发行主体公开发行的企业债券,多用於地方基础设施建设或公益性项目.截至2010年末,中国地方债务规模高达10.7万亿元人民币,其中融资平台公司的政府性债务占比就近半.

此外,国内没有对冲基金等海外高收益市场常见的投资机构,而传统投资机构如商业银行和保险、公募基金等风险管控极为严格,因此投资主体也亟待丰富.

穆迪的钟汶权指出,中国国内流动性充裕,民间资金如地下钱庄等的投资偏好其实跟高收益债较为匹配,因此可将其引入高收益市场实现"阳光化".

而发展债权回收市场,引入违约债权的投资者,也能对高收益债市场有很好的推动作用.钟汶权认为,熟谙不良贷款处置的中国四大资产管理公司,就是建立这一市场的最佳人选,"他们毕竟是有经验去做不良贷款,其实做法都是一样."

为帮助四大国有商业银行改制并处理其大量不良贷款,中国国务院於1999年批准设立了信达、华融、东方、长城等四家国有资产管理公司(AMC).而在完成政策性不良资产处置的历史使命後,这四家资产公司目前正加快向综合金融服务机构商业化的转型.

**健全投资人保护机制**

虽然中国高收益债在发展初期并不会等同于美国的"垃圾债",但如何健全投资人保护机制同样至关重要.

"我们看了很多银行间市场债券的募集说明书,其中的投资人保护条款大概只有3-4页,但是如果你去一个成熟一点的债券市场去看,募集说明书後面关於投资人保护的内容都是上百页,"法国巴黎银行(中国)债券交易研究经理单坤称.

美国对於公开发行的高收益债券,必须向证券交易委员会(SEC)登记注册.发行人需要提供与债券发行有关的一切信息,并对其真实性、准确性承担法律责任.同时对相关的信用评级机构、审计机构等相关中介机构进行监管规范.当持有人发现不真实陈述,可以提出司法诉讼,让发行人承担法律责任.

单坤强调,投资机构应对发行人财务状况做好尽职调查,并应积极与发行人就募集说明书中的投资人保护条款进行磋商.

"在高收益市场里面,投资人一定要占主导地位,你要看清楚你受到多少保护,你必须要要求企业什麽能做什麽不能做,如果你觉得这个东西对你不利,就一定要反过来让公司去改变."他称.

除了引入中间人监管机制外,投资人保护机制方面,还可采取指定官方认可的审计和律师事务所等第三方机构,并通过发展相应的衍生品市场分散投资者风险等举措.

李建民并指出,监管层还应健全违约後对债权人的法律保护,明确债务违约发生後的诉讼和审理流程等.制度设计愈健全,越能帮助投资人及早获知可能出现违约,从而第一时间采取行动,同时给予投资人明确的预期,帮助其做好风险量化以及各种预案.(完)

--审校 张喜良

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