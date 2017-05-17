债券通助力中国债券纳入国际主流指数 但短期成效受限--工银国际

路透北京5月17日 - 工银国际最新固定收益报告称，中国央行及香港金管局正式批示“债券通”，初期先开通“北向通”，将助力内地债券纳入主流国际债券指数，意义重大，但风险因素考虑或局限短期成效。

报告指出，债券通”的开通进一步完善了境外人民币的回流机制，也扩大了境外人民币的投资渠道，对人民币国际化，以及资本帐的改革开放有重大意义。不过，初期的成效还会受到不同因素的影响。其中，人民币贬值预期和境外人民币资金池的收缩将会限制“债券通”的短期成效。另外，国内违约事件增加，对境外投资者来说也是一个关注点。

以下是报告全文：

人民银行及香港金管局正式批示“债券通”

我们上周发表了针对 “债券通” 的可行性研究及其意义的报告。人民银行、香港金融管理局于5月16日发表联合公告，正式批示了“债券通”的实施，但正式启动时间有待另行公告。初期先开通“北向通”，即香港及其他境外投资者经香港投资于内地银行间债券市场，没有投资额度限制。

我们认为，“债券通”的开通进一步完善了境外人民币的回流机制，也扩大了境外人民币的投资渠道，对人民币国际化，以及资本帐的改革开放有重大意义。不过，往后还需要其他风险缓冲工具的配合﹐以及适时扩大适用投资者范围。境内外债券收益率的差异也是影响“债券通”短期成效的因素之一。

初期先开通 “北向通”。根据人民银行和香港金融管理局的联合公告， “债券通”初期会先开通“北向通”，即先容许香港及其他国家与地区的境外投资者经由香港与内地互联互通的机制安排，投资于内地银行间债券市场。

未来将适时研究扩展至“南向通”，即容许内地投资者投资于香港债券市场。人民银行在答记者问的新闻稿中进一步解释了先开展 “北向通”的理由，一方面是这可满足国际投资者投资内地债券的需求。另一方面，先开展“北向通”也符合分步实施、稳妥推进的原则。

助力内地债券纳入主流国际债券指数。人民银行和香港金融管理局的联合公告表示，“北向通”并没有投资额度限制。相对于现时针对股票交易的“沪港通”和“深港通”，“债券通”对投资额度的限制更为宽松，这将有助内地债券被纳入主流国际债券指数。

现时商业银行、证券公司、保险公司、基金公司、境外央行、主权财富基金等金融机构，可以参与境内银行间债券市场。其他非金融机构、企业和个人则主要透过合资格境外机构投资者(QFII)以及人民币合资格境外机构投资者(RQFII)，投资到内地债券市场。通过增加两地债券市场基础设施的连接，“债券通”的开通将为这些机构提供更为便利，效率更高的渠道投资到境内债券。

意义重大，但风险因素考虑或局限短期成效。“债券通”的开通进一步完善了境外人民币的回流机制，也扩大了境外人民币的投资渠道，对人民币国际化，以及资本帐的改革开放有重大意义。

不过，初期的成效还会受到不同因素的影响。其中，人民币贬值预期和境外人民币资金池的收缩将会限制“债券通”的短期成效。另外，国内违约事件增加，对境外投资者来说也是一个关注点。正如我们在上周的报告中提出，“债券通”要得到更好的效果，必需要其他风险对冲工具的配合。开放境外投资者参与境内的汇率风险、信用风险、和利率风险缓释工具交易，将有助提高境外投资者参与境内债券市场的意愿。

另外，央行的新闻稿指出，"债券通"引入的境外投资者与已可直接入市的投资者范围相同，短期因“债券通”而进入境内债市的增量资金规模或较少，并仍以机构投资者为主。适时扩大投资者范围，将是未来完善"债券通"的重点。

境内外收益率差异的考虑。另一个限制 “债券通” 成效的因素是境内外债券收益率的差异。虽然近期境内债券收益率上升，但境外人民币债券的收益率相对境内而言还相对较高。以10年期国债为例子，境外收益率现时比境内收益率高接近一个百分点，这或会影响境外投资者投资境内债券的意愿。

不过，境内债券的流动性较高，是其中一个优势。而且，相对欧洲、美国、日本等地而言，境内债券收益率也十分吸引。因此，“债券通”可为全球配置的资金提供一进入境内债券市场的新渠道。随着更多重要国际债券指数把境内债券纳入，将会吸引更多跟踪这些指数的基金进入并提升境内债券市场的国际参与度。（完）